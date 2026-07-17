Internacional afasta Clayton Sampaio e busca negociar zagueiro

O Internacional definiu mais uma mudança no elenco para a sequência da temporada. O zagueiro Clayton Sampaio não faz mais parte dos planos da comissão técnica e passou a treinar em horários alternativos ao restante do grupo no CT Parque Gigante. A diretoria comunicou ao jogador nos últimos dias devido ao processo de reformulação durante a janela de transferências.

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A situação do defensor é semelhante à vivida pelo volante Richard, que também está afastado das atividades com o elenco principal enquanto busca uma definição para o futuro. Enquanto isso, o Colorado trabalha para encontrar um novo destino para Clayton, que possui vínculo até dezembro de 2028. A prioridade do clube é negociar o atleta ainda nesta janela, seja por empréstimo ou em definitivo.

Maripán e base mudam cenário na defesa

Clayton Sampaio recebeu poucas oportunidades sob o comando de Paulo Pezzolano. O zagueiro disputou apenas quatro partidas, todas pelo Gauchão e pela Recopa Gaúcha. Além disso, a chegada do chileno Maripán aumentou a concorrência na defesa e reduziu ainda mais as chances de entrar em campo pela equipe principal.

O planejamento também passa pela valorização da base. O clube gaúcho pretende ampliar o espaço de jovens promessas no profissional durante o segundo semestre, como é o caso do zagueiro Pedro Kauã, que ganhou prestígio internamente. Nesse sentido, a permanência de Clayton deixou de fazer sentido dentro do projeto esportivo elaborado para o restante da temporada.

Contratado na metade de 2024 junto ao AVS, de Portugal, o atleta disputou apenas 26 partidas com o Colorado e nunca conseguiu se firmar entre os titulares. O defensor, desse modo, aguarda o surgimento de propostas para definir seu rumo. Por outro lado, o Internacional segue ajustando o elenco de Pezzolano em busca de um grupo mais enxuto e competitivo para a sequência da temporada.

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