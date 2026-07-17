Copa do Mundo: Espanha chega à decisão como a mais querida; Argentina é a quarta mais rejeitada

A Copa do Mundo está acabando e tudo indica que a Espanha deverá ter a maioria da torcida ao redor do mundo na decisão contra a Argentina. Estudo inédito do Bolavip Brasil fez a análise de sentimentos de cerca de 219 mil comentários de internautas ao longo do Mundial, desde a partida de estreia até horas antes do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela semifinal. E descobriu que espanhóis e argentinos estão em lados opostos no que diz respeito ao teor dos comentários feitos pelos torcedores.

Argentina é a seleção mais mencionada da Copa

Dos 219 mil comentários analisados, 14 mil foram a respeito da seleção comandada por Messi. O número impressiona, uma vez que a segunda seleção mais comentada, a França, foi mencionada em 11 mil comentários. A Inglaterra aparece na sequência, também na casa dos 11 mil comentários. Sendo assim, os argentinos foram mencionados quase três vezes mais que a seleção brasileira, que teve apenas 5 mil menções.

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O percentual de comentários negativos relacionados à seleção sul-americana foi o quarto mais alto de todo o Mundial: 32,5%. Para se ter uma ideia, ainda assim, a Espanha teve apenas 25,1% de comentários de teor negativo na amostra analisada no estudo.

Espanha é a mais querida de acordo com teor de comentários

Em sua segunda final de Copa do Mundo, a Espanha teve uma alta ocorrência de menções positivas: 59,7%. Nesse sentido, apenas a Noruega conseguiu tamanha aceitação dos internautas, muito graças à remada vinking dos torcedores noruegueses, grande fenômeno da Copa, e também ao carisma e ao talento de Erling Haaland, principal jogador da seleção nórdica. A Argentina, por sua vez, apareceu apenas na 43ª colocação no ranking de comentários positivos, com 53,6%.

Paraguai e Cabo Verde geraram fortes reações dos internautas

Desse modo, quem liderou o ranking de rejeição no Mundial foi o Paraguai. A seleção sul-americana registrou o maior índice de menções negativas, 37,3%, o que pode ser explicado pelo estilo de jogo mais ríspido que adotou na Copa do Mundo, especialmente nas partidas contra Alemanha e França, já na fase de mata-mata.

Sendo assim, outro destaque que o estudo trouxe foi a confirmação, em números, do fenômeno Cabo Verde. A seleção africana, que estreou em Mundiais e quase fez história ao fazer jogo duro contra a Argentina na fase de dezesseis avos de final, foi a quarta equipe que foi mais mencionada positivamente pelos internautas, 58,4%.

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