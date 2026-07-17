Zagueiro da França promete vingança contra Yamal e a Espanha: “Vamos nos encontrar”

Já se passaram três dias desde a derrota na semifinal, mas a França segue juntando os cacos de mais um revés diante da Espanha em uma semifinal. Em Dallas, os franceses foram derrotados pelos espanhóis por 2 a 0, e não conseguiram chegar na terceira final de Copa do Mundo consecutiva. Sendo assim, a derrota ainda não foi bem digerida pelos jogadores.

Nesta sexta-feira, véspera do confronto de disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, o zagueiro da França, Ibrahima Konaté, mostrou que ainda não conseguiu superar a derrota, tampouco as provocações de Lamine Yamal. O craque da Espanha foi um personagem da partida, principalmente antes da bola rolar, com declarações fortes e irônicas em relação ao time francês.

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Nesse sentido, Konaté admitiu que Yamal entrou na mente dos jogadores franceses, que não conseguiram jogar seu melhor futebol na semifinal em Dallas. Contudo, o defensor afirmou que o destino vai reservar um reencontro entre os times, e jurou vingança por parte da França.

“Estávamos muito motivados, mas não conseguimos. A Espanha simplesmente foi melhor. Se eles estão entrando em nossa cabeça? Não, não estão entrando em nossa cabeça. A gente abstrai tudo o que eles dizem. E também, só um jogador falou. Não foram muitos, apenas um jogador. É algo que alimenta, que permite performar melhor. Mas esse não é o final da nossa carreira, vamos ter que nos reencontrar. Vamos ver nesse momento”, disse Konaté.

A derrota da última terça-feira foi a terceira consecutiva da França diante da Espanha. Curiosamente, as três derrotas foram em semifinais – anteriormente, na Eurocopa de 2024, e em 2025, na Uefa Nations League. Sobre a “freguesia”, Konaté tentou encontrar explicações, mas acabou admitindo que a França não jogou bem e foi dominada.

“A primeira, na Euro, a Espanha estava em cima da gente, mas tínhamos algo a fazer com esse jogo. Na Liga das Nações teve todo o contexto: tínhamos uma equipe com jogadores novos, pouco entrosamento, e aquela Espanha foi ainda melhor do que a que enfrentamos nesta semana: Yamal estava 100%, Nico Williams estava 100%. Nesta semana jogamos mal contra eles, não nego, mas Yamal não estava a 100%, ontem mesmo vi que ele não treinou, então eles estão ficando mais fortes dentro da competição”, finalizou.

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