Manchester Unied x Wrexham: onde assistir e escalações

Em seu primeiro teste na pré-temporada, o Manchester United vai até a Finlândia para começar os seus trabalhos neste verão europeu. No começo da tarde deste sábado (18), às 12h, de Brasília, os Red Devils encaram o Wrexham, da segunda divisão inglesa, em Helsinki.

A partida ainda será marcada pela ausência de jogadores que disputaram ou ainda estão na disputa da Copa do Mundo. Ao todo, as duas equipes tiveram 12 atletas que participaram do Mundial e apenas dois estão nas delegações que viajaram para a capital finlandesa.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming MUTV, do Manchester United.

Como chega o Manchester United

Ainda com alguns jogadores na disputa da Copa, os Red Devils vão para o seu primeiro teste na temporada. A grande novidade é a presença do volante brasileiro Andrey Santos, anunciado no começo da semana, que deve ter a sua primeira oportunidade como titular com Michael Carrick. Por outro lado, Matheus Cunha ainda não se reapresentou e ficou de fora da viagem. Entre os convocados da equipe para a Copa, apenas o jovem meia escocês Tyler Fletcher seguiu para a Finlândia com o time.

Como chega o Wrexham

Sensação por conta da série que retratou a sua ascensão, o clube galês segue nos trabalhos para conseguir chegar à Premier League nesta temporada. Inclusive, o Wrexham já realizou seu primeiro amistoso, em um empate sem gols contra o Wisla Krakow, na Polônia, no último sábado (11). Assim como o rival, a equipe ainda não conta com todos os jogadores que disputaram a Copa à disposição do técnico Phil Parkinson. O zagueiro escocês Dominic Hyam viajou com o grupo para a Finlândia, enquanto o lateral-esquerdo neozelandês Liberato Cacace permaneceu no País de Gales.

MANCHESTER UNITED X WREXHAM

Amistoso Internacional

Data e horário: 18/7/2026 (sábado), às 12h (de Brasília)

Local: Helsingin Olympiastadion, Helsinki (FIN)

MANCHESTER UNITED: Heaton; Yoro, Maguire, Heaven, e Shaw; Andrey Santos e Collyer; Lacey, Mount e Dorgu; Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

WREXHAM: Ward; James, Scarr, Doyle e Barnett; James, O’Brien e Thomason; Keillor-Dunn, Cadamarteri e Moore. Técnico: Phil Parkinson.

Árbitragem: Não divulgada.

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