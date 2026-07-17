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Conheça os adversários dos brasileiros no Mundial de Clubes da Kings League

Conheça os adversários dos brasileiros no Mundial de Clubes da Kings League
Conheça os adversários dos brasileiros no Mundial de Clubes da Kings League -

O Mundial de Clubes da Kings League começa no próximo dia 26 de julho, em Milão, na Itália e reunirá algumas das principais equipes da modalidade para definir o campeão mundial de 2026. O Brasil terá três representantes na disputa: Furia, G3X e Desimpain, que chegam embalados pelos resultados conquistados na temporada.

A Furia garantiu vaga por ter conquistado a Kings Cup Américas, enquanto o Desimpain assegurou presença após levantar a taça do segundo split da Kings League Brasil. Já o G3X disputará o torneio como vice-campeão da competição nacional.

A organização da Kings League já definiu os confrontos da primeira fase. O Desimpain será o primeiro brasileiro a entrar em campo. A equipe enfrenta o Stallions, da Itália, no dia 26 de julho, às 17h. Os italianos conquistaram a última vaga disponível para o Mundial.

No dia seguinte, será a vez dos outros representantes brasileiros. Às 16h, o G3X encara o Karasu, da França. Logo depois, às 17h, a Furia terá um dos confrontos mais difíceis da rodada diante do Porcinos, da Espanha, campeão mundial em 2024 e vice-campeão em 2025.

Aliás, o formato da competição prevê uma segunda chance para as equipes derrotadas na estreia.Afinal, quem vencer o primeiro confronto avança ao Round 2. Assim, segue na luta por uma vaga nas quartas de final. Já os times derrotados vão disputar o Last Chance. Nesta fase, os times enfrentam os perdedores do Round 2 para tentar permanecer vivos na briga pelo título mundial.

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