Conheça os adversários dos brasileiros no Mundial de Clubes da Kings League

O Mundial de Clubes da Kings League começa no próximo dia 26 de julho, em Milão, na Itália e reunirá algumas das principais equipes da modalidade para definir o campeão mundial de 2026. O Brasil terá três representantes na disputa: Furia, G3X e Desimpain, que chegam embalados pelos resultados conquistados na temporada.

A Furia garantiu vaga por ter conquistado a Kings Cup Américas, enquanto o Desimpain assegurou presença após levantar a taça do segundo split da Kings League Brasil. Já o G3X disputará o torneio como vice-campeão da competição nacional.

A organização da Kings League já definiu os confrontos da primeira fase. O Desimpain será o primeiro brasileiro a entrar em campo. A equipe enfrenta o Stallions, da Itália, no dia 26 de julho, às 17h. Os italianos conquistaram a última vaga disponível para o Mundial.

No dia seguinte, será a vez dos outros representantes brasileiros. Às 16h, o G3X encara o Karasu, da França. Logo depois, às 17h, a Furia terá um dos confrontos mais difíceis da rodada diante do Porcinos, da Espanha, campeão mundial em 2024 e vice-campeão em 2025.

Aliás, o formato da competição prevê uma segunda chance para as equipes derrotadas na estreia.Afinal, quem vencer o primeiro confronto avança ao Round 2. Assim, segue na luta por uma vaga nas quartas de final. Já os times derrotados vão disputar o Last Chance. Nesta fase, os times enfrentam os perdedores do Round 2 para tentar permanecer vivos na briga pelo título mundial.

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