Gabriel Mec adia decisão e deixa Grêmio em compasso de espera

O futuro de Gabriel Mec segue indefinido no Grêmio. Apesar de o Tricolor gaúcho já ter aceitado a proposta apresentada pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meia de 17 anos ainda não se decidiu. Ao lado de seus representantes, o jogador prefere analisar todas as possibilidades antes de definir o próximo passo da carreira e não pretende acelerar o processo nesta janela de transferências.

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O entendimento do staff é de que a escolha será uma das mais importantes da trajetória do atleta. Enquanto isso, Mec continua avaliando outros projetos no futebol europeu e não descarta, também, a sua permanência no Grêmio. Pessoas próximas ao jogador também negam que ele tenha solicitado à diretoria uma negociação imediata, diferentemente das informações que circularam nos bastidores recentemente.

Proposta milionária segue na mesa

O Shakhtar Donetsk ofereceu 12 milhões de euros, cerca de R$ 69,5 milhões, além de bônus previstos por metas contratuais. Além disso, até o momento, esta é a única proposta oficial recebida pelo Grêmio, que internamente já trabalha com a possibilidade de negociar uma de suas principais promessas ainda nesta janela de transferências.

A postura de Gabriel Mec não representa resistência ao clube ucraniano. Nesse sentido, o jovem apenas entende que pode avaliar outras alternativas antes de definir seu destino. Em 2025, o próprio Shakhtar já havia apresentado uma oferta de 15 milhões de euros, recusada pelo atleta, que priorizava uma transferência para uma liga mais disputada. Por outro lado, o carinho pelo Grêmio e o reconhecimento pela formação recebida no clube também pesam na decisão.

O Grêmio acompanha a situação com expectativa e aguarda um posicionamento definitivo do jogador. Com isso, a diretoria evita estabelecer prazos públicos, mas sabe que a negociação pode representar mais uma venda importante para equilibrar as finanças do clube. Depois da transferência de Viery para a Fiorentina, o Tricolor Gaúcho pode concretizar mais um negócio milionário envolvendo uma joia revelada em suas categorias de base.

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