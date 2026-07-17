Ajax anuncia contratação de Marcos Leonardo

O Ajax anunciou nesta quinta-feira (16) a contratação de Marcos Leonardo. O atacante brasileiro, de 23 anos, deixa o Al-Hilal e retorna ao futebol europeu após duas temporadas na Arábia Saudita. Para fechar o negócio, o clube holandês desembolsou 20 milhões de euros (R$ 117,2 milhões) e acertou com o jogador revelado pelo Santos um contrato válido até junho de 2031.

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Marcos Leonardo também despertava o interesse de Porto e Fiorentina, mas o Ajax venceu a disputa pela contratação do atacante, que já era monitorado por diferentes clubes do continente.

O brasileiro havia sido contratado pelo Al-Hilal em 2024, quando o clube saudita pagou 40 milhões de euros ao Benfica. Durante sua passagem pela equipe, marcou 48 gols em duas temporadas e agora inicia um novo capítulo da carreira no futebol europeu.

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