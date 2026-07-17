G3X, Furia e Desimpain definem elencos para o Mundial de Clubes da Kings League

Os três representantes brasileiros já estão com os elencos definidos para a disputa do Mundial de Clubes da Kings LEague, que será realizada entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. G3X, Furia e Desimpain fizeram os últimos ajustes nos plantéis e chegam ao torneio com objetivos diferentes, mas em busca do sonho de conquistar o título mundial.

As mudanças nos times brasileiros

Campeão do Segundo Split da Kings League Brasil, o Desimpain precisou lidar com problemas antes da viagem. A equipe perdeu Juvenal e Douglinhas, ambos lesionados durante a preparação para o Mundial. Para suprir as ausências, o clube acertou os empréstimos de Aílton, vindo do Nyvelados, e de Sujão, um dos destaques da várzea. O restante do elenco foi mantido, incluindo Danilo Alemão, que seguirá como o 13º jogador da equipe.

Vice-campeão do Segundo Split, o G3X fez apenas uma alteração em relação ao elenco que disputou a competição nacional. O retorno de Well, emprestado pelo Fluxo. O jogador volta à equipe da Tribo justamente onde disputou seu primeiro Mundial de Clubes, em 2024, e terá uma nova oportunidade de buscar o título. Fora essa mudança, o G3X manteve a mesma base que atuou durante toda a campanha no Brasil.

Contudo, quem mais movimentou o mercado foi a Furia. Afinal, a equipe promoveu quatro mudanças para o Mundial e reforçou o elenco com Ivo, Gegeu, Juan Silvestre e Pedrinho.

Ivo assume a vaga deixada por Barba, que sofreu uma lesão e acabou sendo cortado da competição. Gegeu chega após defender o FWZ na Kings Cup, enquanto Juan Silvestre será o novo wildcard da equipe. Pedrinho completa a lista como o 13º jogador.

A Furia disputará seu terceiro Mundial de Clubes da Kings League. Na edição anterior, a equipe brasileira chegou até as semifinais e agora tenta dar um passo além para conquistar o título inédito.

Quando começa o Mundial de Clubes da Kings League

Aliás, o Mundial de Clubes da Kings League começa no dia 26 de julho e seguirá até 1º de agosto. Além de Furia, G3X e Desimpain, o torneio reunirá algumas das principais equipes do mundo em busca da taça.

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