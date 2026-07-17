Manchester United x Wrexham: onde assistir e escalações

Em seu primeiro teste na pré-temporada, o Manchester United vai até a Finlândia para começar os seus trabalhos neste verão europeu. No começo da tarde deste sábado (18), às 12h, de Brasília, os Red Devils encaram o Wrexham, da segunda divisão inglesa, em Helsinki.

A partida ainda será marcada pela ausência de jogadores que disputaram ou ainda estão na Copa do Mundo. Ao todo, as duas equipes tiveram 12 atletas que participaram do Mundial e apenas dois estão nas delegações que viajaram para a capital finlandesa.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming MUTV, do Manchester United.

Como chega o Manchester United

Ainda com alguns jogadores na disputa da Copa, os Red Devils vão para o seu primeiro teste na temporada. A grande novidade é a presença do volante brasileiro Andrey Santos, anunciado no começo da semana, que deve ter a sua primeira oportunidade como titular com Michael Carrick. Por outro lado, Matheus Cunha ainda não se reapresentou e ficou fora da viagem. Entre os convocados da equipe para a Copa, apenas o jovem meia escocês Tyler Fletcher seguiu para a Finlândia com o time.

Como chega o Wrexham

Sensação por conta da série que retratou a sua ascensão, o clube galês segue nos trabalhos para conseguir chegar à Premier League nesta temporada. Inclusive, o Wrexham já realizou seu primeiro amistoso, em um empate sem gols contra o Wisla Krakow, na Polônia, no último sábado (11). Assim como o rival, a equipe ainda não conta com todos os jogadores que disputaram a Copa à disposição do técnico Phil Parkinson. O zagueiro escocês Dominic Hyam viajou com o grupo para a Finlândia, enquanto o lateral-esquerdo neozelandês Liberato Cacace permaneceu no País de Gales.

MANCHESTER UNITED X WREXHAM

Amistoso Internacional

Data e horário: 18/7/2026 (sábado), às 12h (de Brasília)

Local: Helsingin Olympiastadion, Helsinki (FIN)

MANCHESTER UNITED: Heaton; Yoro, Maguire, Heaven e Shaw; Andrey Santos e Collyer; Lacey, Mount e Dorgu; Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

WREXHAM: Ward; James, Scarr, Doyle e Barnett; James, O’Brien e Thomason; Keillor-Dunn, Cadamarteri e Moore. Técnico: Phil Parkinson.

Árbitragem: Não divulgada.

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