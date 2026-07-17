Vitória bate o Botafogo e foge do Z2 no Brasileirão Feminino

O Vitória derrotou o Botafogo por 2 a 0 nesta sexta-feira (17), no Barradão, em Salvador, em duelo atrasado da sétima rodada do Brasileirão Feminino. Em um confronto direto na parte de baixo da tabela, Pipoca e Joicy Garcez marcaram os gols que garantiram o triunfo das Leoas e deram novo fôlego à equipe na luta contra o rebaixamento.
LEIA MAIS: Roteiro dos goleiros finalmente sorri para o Botafogo
Com a vitória, o Vitória chega aos seis pontos e deixa a zona de rebaixamento, assumindo a 16ª colocação, embora siga ameaçado pelos concorrentes diretos. Enquanto isso, o Botafogo cai para a última posição, com cinco pontos, e passa a assumir a lanterna do campeonato.
Botafogo controla ações, mas Vitória é eficiente
O Botafogo iniciou a partida com maior posse de bola e ocupou o campo ofensivo durante boa parte da etapa inicial. Tipa e Shashá arriscaram finalizações, principalmente de média distância, mas encontraram dificuldades para superar a marcação do Vitória. Apesar do volume ofensivo das visitantes, a goleira e o sistema defensivo baiano conseguiram neutralizar as principais investidas.
O Vitória, por outro lado, aproveitou a oportunidade que teve antes do intervalo. Aos 43′, Alane cruzou pela esquerda e encontrou Pipoca livre dentro da área. A atacante subiu bem e cabeceou sem chances para Michelle, colocando o Leão Baiano em vantagem e levando a equipe para o vestiário em situação favorável.
Garcez aproveita erro e confirma a vitória
Na volta do intervalo, o Botafogo voltou a pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras. Enquanto isso, o Leão manteve a organização defensiva e passou a explorar os espaços deixados pelo Glorioso nos contra-ataques.
Aos 32′, Vik Moura cruzou pela direita e a zagueira Thaynara não conseguiu dominar. Joicy Garcez aproveitou a sobra, finalizou com força, acertou o travessão e viu a bola quicar dentro do gol antes de sair, decretando o placar de 2 a 0 e confirmando a importante vitória das donas da casa.
Próximos compromissos
Na próxima rodada, o Vitória viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians, no Parque São Jorge, no domingo (26), às 11h (de Brasília). Enquanto isso, o Botafogo permanece em Salvador para medir forças com o Bahia, na segunda-feira (27), às 19h, também pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.