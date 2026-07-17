Al-Nassr encaminha contratação de português para jogar com Cristiano Ronaldo

Samu Costa está perto de trocar o Mallorca pelo Al-Nassr e pode se tornar companheiro de Cristiano Ronaldo e João Félix no futebol saudita. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, nesta sexta-feira (17), o volante português já aceitou a proposta do clube e aguarda apenas a conclusão das negociações entre as equipes.

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O jogador, de 25 anos, também despertava interesse do RB Leipzig, da Alemanha, mas optou pelo projeto do Al-Nassr, atual campeão saudita.

A diretoria do clube vê Samu Costa como o substituto ideal de Marcelo Brozovic, que deixou a equipe após três temporadas. Agora, resta apenas um acordo entre Al-Nassr e Mallorca para a transferência ser oficializada.

Na Copa do Mundo, Samu Costa integrou o elenco de Portugal e entrou em campo na vitória sobre a Colômbia. No entanto, ele somou apenas 20 minutos durante a campanha da seleção. Revelado pelo Braga, o meio-campista está no Mallorca desde 2023 e agora pode dar um novo passo na carreira ao lado de alguns dos principais nomes do futebol português.

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