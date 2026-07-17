Técnico da Espanha pede foco total na final da Copa e alerta: “Não podemos cair na pilha”

Faltam dois dias para a final da Copa do Mundo, mas a Espanha já está no modo “foco total” para o duelo diante da Argentina, no próximo domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Yersey. O pedido de foco veio justamente do técnico Luis da la Fuente, o maestro de um time que tem sido marcado pela sobriedade e superioridade perante aos seus adversários nesta Copa do Mundo.

Em entrevista ao canal espanhol ‘TVE’, Luis da la Fuente revelou o que tem pedido cada vez mais para os seus jogadores nestes dias que antecedem a grande decisão da Copa do Mundo. O treinador da Espanha afirmou que quer que seu time siga fiel naquilo que tem sido treinado desde o início, e que todos tenham a mente blindada para não “cair na pilha” dos argentinos no domingo.

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“Temos um grande potencial futebolístico. Há um cenário em que não nos sentiríamos confortáveis, e esse seria entrar em discussões, em provocações. Não estou dizendo que a Argentina faz isso, mas nós não sabemos como. Sabemos jogar um bom futebol. Quando temos a bola, damos sentido à ideia que queremos desenvolver. Quando não temos a bola, somos muito disciplinados, muito agressivos, atacando bastante o adversário para recuperar a bola rapidamente e contra-atacar. Essa é a nossa força”, disse De la Fuente.

Por fim, De la Fuente falou sobre a relação que tem com Lionel Scaloni, técnico da Argentina. Conforme o Jogada10 contou nesta semana, os dois treinadores são velhos conhecidos e partilham de uma relação de amizade, uma vez que De la Fuente já foi professor de Scaloni em um curso de treinadores da federação espanhola.

“Temos uma ótima relação pessoal, admiração mútua, e eu também aprendi muito com ele. Vi como ele administrou uma equipe muito difícil com ótimos jogadores. Será um jogo entre dois grandes amigos, mas agora também entre dois grandes competidores; ambos queremos vencer”, enfatizou o treinador da Espanha.

Sendo assim, Espanha e Argentina fazem a grande final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília). Para a Espanha, vale o bicampeonato mundial, enquanto os argentinos sonham com o tetra.

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