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Aston Villa anuncia contratação de destaque da Copa do Mundo

Aston Villa anuncia contratação de destaque da Copa do Mundo
Aston Villa anuncia contratação de destaque da Copa do Mundo -

O Aston Villa anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação de Johan Manzambi, uma das grandes promessas do futebol suíço. O meio-campista, de 20 anos, deixa o Freiburg, da Alemanha, em uma transferência avaliada em 52 milhões de libras (R$ 358,8 milhões) após se destacar com a seleção da Suíça na Copa do Mundo de 2026.

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O jogador chegou a negociar com o Newcastle, mas o Aston Villa acelerou as conversas e conseguiu fechar o acordo. Manzambi assinou contrato por cinco temporadas com o clube de Birmingham, atual campeão da Liga Europa.

Antes da transferência, o suíço já vinha chamando atenção pelas atuações no Freiburg. Na última temporada, disputou 47 partidas, marcou sete gols e distribuiu seis assistências.

O bom momento também se refletiu na Copa do Mundo de 2026. Pela seleção da Suíça, Manzambi foi um dos destaques da equipe, anotando dois gols na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e outro no triunfo por 2 a 1 diante do Canadá, além de contribuir com duas assistências durante o torneio.

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