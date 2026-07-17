Em fim de contrato, Lionel Scaloni tem futuro indefinido na Argentina após a Copa

Um dos principais responsáveis por resgatar a Argentina e transformar a seleção em uma geração vitoriosa, o técnico Lionel Scaloni ainda não definiu o seu futuro. O treinador argentino tem contrato com a AFA – Associação de Futebol da Argentina – até o final deste ano, e ainda não entrou em acordo por uma renovação de vínculo.
De acordo com a imprensa argentina, o contrato de Scaloni com a Argentina vai até o final de 2026, mas que existe uma possibilidade de encerramento amigável logo após a Copa do Mundo. Contudo, Scaloni e AFA estariam costurando um acordo pela renovação do contrato para o próximo ciclo de Copa do Mundo, visando o Mundial de 2030. No entanto, ainda não houve um acerto entre as partes.
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Antes da Copa do Mundo, Scaloni evitou falar sobre o seu futuro e não abriu o jogo se continuaria ou não no comando da ‘Scaloneta’ até a Copa de 2030. Em entrevista ao ‘FlashScore’, em 2025, o treinador declarou que não costuma pensar naquilo que está por vir, e que gosta de pensar apenas no que está acontecendo no momento.
“A verdade é que nunca pensei além do que estava por vir, nem mesmo estou pensando na Copa do Mundo”, disse na época, antes de emendar: “No final das contas, não vale a pena pensar muito além, porque senão você se distrai do que está por vir. Nosso lema é sempre “pensar no imediato”, afirmou Scaloni em 2025.
Scaloni chegou ao comando da seleção da Argentina em agosto de 2018, quando era auxiliar de Jorge Sampaoli e ficou como ‘interino’ enquanto a AFA buscava outros nomes. No entanto, o treinador foi efetivado após a campanha na Copa América de 2019, e o resto é história.
Sob o comando de Scaloni, a Argentina encerrou a seca de títulos, e conquistou a Copa América de 2021 diante do Brasil, no Maracanã, conquistou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Finalíssima de 2022 sobre a Itália, e novamente a Copa América em 2024, contra a Colômbia.
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