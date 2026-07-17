Empresário de Fred viaja à Turquia e reacende sonho do Atlético

O Atlético ganhou um novo motivo para acreditar na contratação de Fred. O empresário do volante viajou à Turquia para se reunir com dirigentes do Fenerbahçe e discutir as condições necessárias para a liberação do jogador. O objetivo é encontrar uma solução que permita ao meio-campista deixar o clube turco e ficar livre para assinar com o Galo ainda nesta janela de transferências.

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Fred possui contrato com o Fenerbahçe até junho de 2027, fator que torna a negociação mais delicada. Enquanto isso, o Galo mantém cautela e reforça que não pretende realizar altos investimentos para contratar jogadores nesta janela, apostando em uma possível liberação facilitada pelo clube turco. O volante, por sua vez, já manifestou o desejo de vestir a camisa alvinegra, sonho compartilhado pela diretoria atleticana.

Regra na Turquia pode favorecer o Atlético

A expectativa do estafe e do Atlético aumentou após a mudança na regulamentação da liga turca. A federação reduziu o limite de jogadores estrangeiros por elenco para 14 atletas, sendo que quatro deles precisam ter até 23 anos. Além disso, o Fenerbahçe atualmente conta com 18 estrangeiros no grupo, número acima do permitido para a próxima temporada.

Esse cenário obriga o clube de Istambul a negociar parte do elenco, e Fred aparece entre os atletas que podem deixar a equipe. A viagem do empresário tem justamente a missão de compreender quais são as exigências do Fenerbahçe para liberar o volante. Caso o clube aceite flexibilizar a situação contratual, o caminho para um acordo com o clube alvinegro ficará significativamente mais favorável.

O CEO do Atlético, Pedro Daniel, já admitiu publicamente que existe interesse no jogador, mas destacou que a decisão depende principalmente do clube turco. Nesse sentido, a diretoria acompanha atentamente as conversas na expectativa de que a nova regra do futebol turco abra espaço para um desfecho positivo.

Na última temporada, Fred disputou 45 partidas pelo Fenerbahçe, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências, números que reforçam sua importância e explicam o interesse do Galo em contar com um dos principais volantes brasileiros em atividade no exterior.

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