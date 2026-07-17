Abel Ferreira é homenageado no Palmeiras e revela sonho para 2026

Abel Ferreira voltou ao centro das atenções durante a homenagem recebida no Palmeiras e deixou claro qual é o principal objetivo para a sequência da temporada. O treinador português afirmou que sonha em conquistar novamente a Libertadores e destacou que essa ambição segue sendo o combustível para manter o seu trabalho no Verdão. Ao mesmo tempo, o comandante garantiu que vive o melhor momento da carreira e não possui qualquer arrependimento desde que chegou ao futebol brasileiro.

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Dono de uma das trajetórias mais vitoriosas da história do Palmeiras, Abel ressaltou que continua motivado para buscar novas conquistas. Segundo ele, conquistar a Glória Eterna novamente representa o maior desafio atual. Enquanto isso, o treinador reforçou que títulos não podem ser prometidos, mas assegurou que a equipe seguirá brigando por todas as competições.

Libertadores segue como maior objetivo de Abel Ferreira

“Eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é meu sonho nesse momento. Ano passado nós batemos na trave e o motivo também já sabemos. Esse ano vamos mais uma vez tentar. Não posso prometer títulos. No entanto, gosto de sentir esse prazer, esse sabor, e isso é o que nos move.”, declarou o treinador.

O treinador também aproveitou para fazer um balanço da própria trajetória no Palmeiras. Além disso, afirmou que nunca pensou em deixar o clube por não enxergar motivos para interromper um projeto que considera sólido. Segundo Abel Ferreira, a estabilidade oferecida pela diretoria e o ambiente criado no Verdão são diferenciais difíceis de encontrar no futebol mundial.

“Sem arrependimentos. Não gosto de olhar para trás, gosto de coragem, de risco. Tenho um sentimento de muita gratidão. Sou português com orgulho, mas o Brasil e o Palmeiras são parte da minha vida e da minha história. Estou onde quero estar. Quando há essa convicção e esse sentimento, acho que deves seguir esse sentimento.”

Em seguida, Abel explicou que a permanência no Palmeiras está diretamente ligada à confiança construída com a presidente Leila Pereira e toda a diretoria. Por outro lado, destacou que participa das decisões esportivas do clube, algo cada vez mais raro entre treinadores de grandes equipes.

O comandante, logo depois, fez questão de destacar o trabalho realizado nas categorias de base e reforçou que o Palmeiras continuará apostando na formação de talentos sem abrir mão da busca por títulos. Dessa forma, Abel acredita que o clube conseguiu construir um modelo competitivo e sustentável, capaz de manter o Verdão entre os protagonistas do futebol sul-americano por muitos anos.

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