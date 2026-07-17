Leila Pereira revela que Palmeiras mantém contato com Botafogo por Danilo

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira confirmou que o clube segue interessado na contratação do volante Danilo, do Botafogo e que disputou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. A mandatária afirmou que o diretor Anderson Barros segue em contato com o Alvinegro e o staff do jogador por conta da negociação.

Até o momento, o Palmeiras apresentou somente uma proposta ao clube carioca, de aproximadamente R$ 120 milhões, que incluía o zagueiro Naves. No entanto, o defensor está a caminho do Necaxa, do México.

“Eu tinha certeza absoluta disso. Como falei, temos interesse sim no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. Barros tem conversado quase que diariamente com o Botafogo e com os empresários do Danilo”, revelou a presidente, em coletiva após a homenagem a Abel Ferreira:

“O interesse continua e estamos trabalhando. Acredito que sim. O desejo dele é voltar para casa dele. Eu acredito, mas depende também do Botafogo. O desejo dele é vir para o Palmeiras”.

Leila reforça a ideia de não vender titulares do Palmeiras

Leila Pereira ressaltou que não deseja negociar nenhum titular nesta janela de transferências, principalmente os jogadores que tiveram maior minutagem. Entretanto, esta intenção pode afetar a meta de vendas para a temporada, estipulada em R$ 399,6 milhões. O clube já cumpriu parte deste valor, chegando na casa dos R$ 130 milhões.

“Tenho que ter criatividade. Todo ano eu passo por isso. Às vezes a base ajuda, mas meu desejo é não negociar nenhum, mas claro preciso continuar equilibrada financeiramente. Mas sou uma mulher criativa. Preciso ter um time forte. Você não conquista títulos se desfazendo dos principais jogadores. A criatividade de como pagar as contas a presidente resolve”.

A mandatária também falou sobre as situações do capitão Gustavo Gómez e do técnico Abel Ferreira, que têm contrato até dezembro de 2027. O zagueiro tem negociações avançadas para renovar, enquanto o treinador definirá a situação somente no ano que vem.

“Estive com Gómez, mas não para conversar sobre futuro. O Anderson com certeza terá essa conversa. Para o Palmeiras é que o Gustavo permaneça com a gente por um longo período. É uma coisa muito tranquila. Anderson vai conversar com ele”.

“Não vou mexer com isso. O contrato que tem é até dezembro de 2027, meu mandato termina, não vou mexer com isso. Ano que vem vamos pensar na sucessão. O candidato que for apoiado vai tratar do futuro. A gente preparou o Palmeiras para o futuro, mas ninguém é eterno. O próximo presidente conversa com ele, eu passo a bola para o próximo presidente”.

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