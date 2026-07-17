Especulado no Vasco, Aubameyang acerta com clube espanhol

O Deportivo La Coruña anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang. Aos 37 anos, o atacante gabonês assinou contrato por duas temporadas e retorna ao futebol espanhol após deixar o Olympique de Marselha. Nas últimas semanas, Aubameyang chegou a ser especulado como possível reforço do Vasco, mas as negociações não avançaram. O destino do experiente atacante acabou sendo o Deportivo, que desembolsou 1,5 milhão de euros (R$ 8,8 milhões) para fechar a contratação.
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O gabonês volta à LaLiga depois de já ter defendido o Barcelona e amplia uma carreira marcada por passagens por grandes clubes, como Borussia Dortmund, Arsenal e Chelsea.
De acordo com informações da imprensa espanhola, Aubameyang demonstrou desde o início o desejo de defender o Deportivo e foi decisivo para que o Marselha aceitasse a proposta do clube, mesmo diante de ofertas financeiramente mais vantajosas.
Com a chegada do atacante, o técnico Antonio Hidalgo considera praticamente fechado o setor ofensivo para a nova temporada. Dessa maneira, Aubameyang passa a integrar o elenco ao lado de Nsongo e Zakaria, reforçando o ataque da equipe espanhola.
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