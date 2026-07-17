Internacional goleia o Caxias no último teste antes do retorno ao Brasileirão

O Internacional fez o seu último teste durante a pausa para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (17), o Colorado goleou o Caxias por 4 a 0, no Beira-Rio, em atividade que não contou com a presença de público. O jogo-treino teve dois tempos de 45 minutos e outro de 30. Alerrandro, João Victor e Fabrício Prado, duas vezes, marcaram os gols do triunfo.

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Este foi o terceiro teste da equipe comandada por Paulo Pezzolano antes da retomada da temporada. Alerrandro abriu o placar após passe de Bruno Henrique. João Victor fez o segundo com uma bonita finalização da entrada da área. Em seguida, Fabricio Prado marcou mais duas vezes. O primeiro aproveitando passe do zagueiro Mercado e o outro após assistência de Paulinho.

No primeiro teste da intertemporada, o Internacional venceu o Coritiba, por 1 a 0, gol de Mercado. No segundo, derrotou o Cerro Largo, do Uruguai, por 2 a 0. Vitinho e Alerrandro marcaram os gols da vitória. Todas as atividades ocorreram no Beira-Rio.

O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando recebe o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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