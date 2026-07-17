Advogado de Lamacchia explica e garante compra da SAF do Vasco

O advogado André Sica, representante do empresário Marcos Lamacchia na compra da SAF do Vasco e experiente em negociações similares no futebol brasileiro, apresentou o acordo de investimentos à Justiça no processo de recuperação judicial do clube. Em entrevista ao ge, o especialista explicou o estágio atual da venda e defendeu Lamacchia de acusações de conflito de interesses levantadas pelo Flamengo e pela ANRESF.

A negociação

“Acho que finalmente a gente concluiu mais de dois anos e meio de negociação. Não foi simples. Eu acho que as idas e vindas dentro da política do Vasco atrapalharam muito, interromperam muito o processo”, disse antes de complementar.

“O processo mudava muito ao longo do tempo, isso foi ruim, foi desgastante. Por isso que a gente fala que o grande mérito do Pedrinho foi manter o Marcos nessa mesa, porque não é mentira e não é segredo para ninguém que o Marcos e nós quase deixamos essa mesa algumas vezes. Porque foi uma mesa itinerante, foi uma mesa conturbada durante esses dois anos e meio”, ressaltou.

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R$ 1,5 bilhão é dinheiro novo ou gerado pelo caixa do Vasco?

“É óbvio que é dinheiro novo, porque se a administração do investidor passou a gerar esse dinheiro, é porque ele fez uma boa administração e gerou. Porque, se eles já fossem capazes de gerar, já poderiam ter gerado”, disse antes de complementar.

“A chance de num período de cinco anos eu conseguir gerar receitas adicionais de 300 milhões por ano, para equalizar isso, é mínima. E eu tenho obrigação de aporte em cima disso. Vamos dizer que o primeiro ano a operação já foi, na verdade, porque não deve nem fechar completamente este ano”, ressaltou.

Os aportes de R$ 500 milhões para o futebol

“Eu tenho R$ 500 milhões para a melhoria do futebol. Eu preciso fazer em 5 anos R$ 100 milhões por ano? Não. Eu posso escolher, por exemplo, fazer o aporte no primeiro ano, os R$ 500 milhões, se eu quiser, e fazer uma manutenção nos próximos cinco. Mas isso, obviamente, vai de uma gestão do investidor”, disse.

“Tenho a discricionariedade de fazer este investimento ao longo dos 10 anos e esses 10 anos foram colocados como blindagem para ninguém vir cobrar algo do investidor nesse período. Mas eu acho que para todo mundo não é segredo para ninguém, já existe o projeto do CT novo.

“A gente tem uma obrigação garantida de mais de R$ 3 bilhões. E ao mesmo tempo, a gente tem um desembolso mínimo de quase R$ 2 bilhões. O que eu conseguir dentro desse delta é qualidade de gestão.

Lamacchia discreto

“Ele tem um perfil muito diferente da família, por ser muito discreto. Ele escolheu isso. Obviamente, o Marcos, vocês sabem muito bem, une a fortuna da família Faria e a fortuna da família Lamacchia. E por conta desta situação que não chega a ser muito comum, alguém que funde duas fortunas, ele acaba preferindo se manter de certa forma bastante discreto”.

Processo do Flamengo

“Sinceramente, a gente vê isso como um problema completamente desarrazoado. Completamente sem fundamento pelas mais diversas razões. A razão mais óbvia e mais clara é que ainda não existe conflito nenhum, porque nem a operação foi feita.

“Vasco hoje recebeu já uma uma interpelação, na verdade, já vem mantendo tratativas com a ANRESF, a gente vem mantendo tratativas há muito tempo, vem conversando com eles há muito tempo. E assim, a calma que eu posso te passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF. Tão simples quanto isso.

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