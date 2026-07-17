Capitão da Espanha, Rodri decreta: “Somos uma equipe completa”

A atual geração da Espanha tem, enfim, o último teste antes de entrar para a história e consagrar o bicampeonato do país. Campeões europeus em 2024, os ibéricos, agora, precisam passar pela Argentina para conquistar a Copa do Mundo. A bola rola neste domingo (19), no MetLife, em Nova Jersey, às 16h (horário de Brasília). Dois dias, antes, Rodri, capitão, da Fúria foi o primeiro a falar em um evento promovido pela Fifa, em Hell’s Kitchen, bairro de Manhattan, Nova York. E o volante do Manchester City esbanjou confiança.

“Temos a capacidade de passar por grandes rivais e poucas debilidades. Tivemos, nas semifinais, contra a França, a nossa melhor exibição. Domingo será dia de um duelo físico contra a Argentina. Esta seleção pode se adaptar a tudo. Atacar, jogar com a bola na defesa ou com um contra-ataque. Temos uma equipe completa. Levamos apenas um gol em sete compromissos”, sublinhou um dos ícones de La Roja.

Para Rodri, a Espanha está, portanto, madura o suficiente para levantar a taça.

“A Argentina é o adversário que está mais em forma. Não vamos parar diante das nossas ambições. Mostramos capacidade de convencimento o tempo todo”, avaliou o meio-campista.

A despeito de muitos elogios para o rival, evitando, assim, colocá-los como mero “catimbadores”, Rodri também não se importa se os torcedores argentinos serão maioria no fim de semana ou se transformarão o ambiente de Nova Jersey como uma “cancha de barrio” em Buenos Aires.

“Durante a Copa, jogamos onde havia várias camisas da Espanha. As partidas se disputam no campo. Confiramos em nossos seguidores”, colocou a fera. Vamos com tudo para esta final, que sempre foi o nosso grande objetivo”, colocou Rodri.

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