De La Fuente brinca: “Estou nervoso porque vou sair daqui de helicóptero”

Às vésperas de uma final de Copa do Mundo, o técnico Luís De La Fuente não perde a tranquilidade e, sobretudo, o humor. Foi assim, inclusive, que o comandante da Espanha respondeu, nesta sexta-feira (17), se estaria nervoso para o duelo contra a Argentina, no domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

“Estou nervoso porque sei que sairei daqui de helicóptero até a nossa concentração. Estou tranquilíssimo para a decisão”, brincou o treinador da Roja, campeão da Eurocopa em 2024.

Durante toda a entrevista coletiva, realizada em um evento da Fifa em Hell’s Kitchen, em Manhattan, Nova York, De La Fuente demonstrou serenidade e enalteceu a importância da Espanha estar em uma final de Copa do Mundo.

“Veja, eu não sou um homem de frases feitas. Mas estar nesta decisão é algo extraordinário para mim. Assinaria embaixo se pudesse participar de uma final de Copa do Mundo todo ano, mesmo perdendo”, ponderou o comandante da Espanha, seleção que busca o bicampeonato e repetir a façanha dos campeões de 2010.

Já sobre a Argentina, o respeito protocolar. E uma novidade. A Espanha está atenta para a Albiceleste não repetir as inúmeras reviravoltas neste Mundial.

“É uma partida de muitas possibilidades. Tentaremos ser fiéis à nossa ideia. Estamos treinando para os momentos de sofrimento. A Argentina teve duas grandes remontadas (viradas). Passamos por situações similares. São duas seleções com caráter parecido. Coincidimos, assim, em muitos aspectos.

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