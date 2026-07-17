Salah fica perto de acertar com gigante da Turquia após deixar o Liverpool

Mohamed Salah está muito perto de definir seu futuro. Livre no mercado após o fim de seu contrato com o Liverpool, o atacante egípcio negocia com o Besiktas e pode seguir carreira no futebol turco. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17) pelo canal ASpor, da Turquia.

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Apesar de também receber uma proposta milionária da Arábia Saudita, Salah tem como prioridade continuar atuando no futebol europeu. Dessa maneira, as conversas com o Besiktas avançaram nos últimos dias e já entraram na reta final.

De acordo com a imprensa turca, o advogado do jogador está em Istambul para concluir os últimos detalhes da negociação. A primeira reunião entre as partes foi considerada positiva.

O principal ponto em discussão é a duração do contrato. O Besiktas propõe um vínculo de uma temporada, com opção de renovação por mais um ano, enquanto Salah inicialmente desejava um acordo de dois anos, também com possibilidade de extensão.

O clube turco ofereceu um salário de 12 milhões de euros (R$ 70,5 milhões) por temporada, valor próximo ao pedido do atacante. Além disso, para facilitar o acerto, Salah teria reduzido sua exigência inicial, que era de 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) anuais. Além dos vencimentos, o contrato também prevê uma participação nas receitas obtidas com a venda de camisas.

Por fim, aos 34 anos, Salah disputou recentemente a Copa do Mundo de 2026 com a seleção do Egito. Antes disso, encerrou uma trajetória de nove temporadas no Liverpool, período em que se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube inglês.

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