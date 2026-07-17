Ponte alcança marca expressiva pelo Botafogo: “Gratificante”

O Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 na última quinta-feira (16) no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a partida foi especial para o lateral-direito Mateo Ponte, que alcançou a marca de 100 jogos oficiais com a camisa do Glorioso.

“É um momento realmente marcante para qualquer jogador. É um número expressivo e que já deixa o meu nome marcado na história do clube. Graças a Deus, eu pude fazer parte de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, e isso, para mim, é algo muito gratificante. Sou muito grato ao Botafogo por tudo e espero poder seguir retribuindo tudo isso dentro de campo, ajudando o clube a conquistar os seus objetivos”, disse Mateo Ponte.

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O uruguaio, que entrou na segunda etapa contra o Santos, celebrou a vitória e destacou a entrega da equipe durante os 90 minutos.

“A gente sabia que seria uma partida difícil. O Santos é um adversário duro e com grandes jogadores. A partida teve momentos distintos de domínio e, no final, conseguimos os três pontos, que eram o nosso principal objetivo. Vale destacar a entrega do time. Em nenhum momento nós deixamos de lutar. Esse grupo é muito comprometido e mostrou isso mais uma vez”, afirmou o lateral-direito.

Por fim, o próximo compromisso da equipe será na próxima quinta-feira, contra o Vitória, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

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