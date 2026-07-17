Messi, sobre foto com bebê Lamine Yamal: “Loucura”

A final da Copa do Mundo 2026 já tinha todos os ingredientes para chamar atenção. Afinal, Argentina e Espanha decidirão o título no próximo domingo (19/7), nos Estados Unidos. No entanto, o duelo ganhou um componente especial nas redes sociais: Lionel Messi e Lamine Yamal voltarão a dividir o mesmo palco cerca de 17 anos depois da foto que os uniu ainda na infância do espanhol.

Em um evento da Fifa em Nova York a dois dias da final, Lionel Messi comentou sobre oo encontro que aconteceu de maneira inesperada.

“A verdade é que essa foto é um loucura porque é a vida real, não? Fizemos essa foto que ele era um bebê, e hoje nós dois vamos nos enfrentar numa Copa do Mundo. Ele era um bebê, é uma loucura”, afirmou.

O registro, que viralizou em 2024, mostra Messi, então com 19 anos, segurando Yamal durante uma campanha beneficente organizada pelo jornal espanhol “Sport” em parceria com a Unicef, então patrocinadora do Barcelona. Na época, o argentino ainda dava os primeiros passos rumo ao estrelato, enquanto o futuro atacante da Espanha tinha apenas alguns meses de vida.

O encontro aconteceu durante a produção de um calendário solidário do clube catalão. A cada edição, um jogador do elenco profissional participava de um ensaio fotográfico com bebês sorteados para arrecadar recursos destinados à caridade. Em 2007, o escolhido foi justamente Yamal.

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