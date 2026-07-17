Messi e Rodri se encontram com astros do esportes antes da final da Copa

A Fifa promoveu um encontro entre os grandes protagonistas da final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (17), os capitães das seleções finalistas, Messi e Rodri, ficaram frente a frente em um evento realizado pela entidade em um centro de convenções em Manhattan, Nova York. Além dos jogadores, estavam presentes os treinadores de ambas as equipes e o goleiro da Argentina, Dibu Martínez.

O evento também contou com a presença de estrelas de outros esportes, como o tenista Novak Djokovic, o jogador de basquete Kevin Durant e o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Inclusive, a taça original da Copa do Mundo, que será erguida por um dos dois capitães no próximo domingo (19), também estava presente, no meio para os jogadores e treinadores adversários.

Os jogadores tiveram que responder perguntas dos atletas. Contudo, Messi relatou como é a ligação argentina com o futebol, afirmando que a pressão é algo natural dos jogadores. Além disso, destacou como a seleção é competitiva e sabe do potencial do adversário que está do outro lado.

“Jogamos futebol com muita paixão, com muita vontade sempre, seja onde for, no colégio, na rua ou em uma equipe. Acho que nunca pensamos na pressão, vemos como algo natural de jogar, competir. Afinal, somos um grupo competitivo, que gosta de ganhar, mas isso é um esporte e um esporte coletivo. O rival também joga e nem sempre se pode ganhar. Ainda pequeno eu fui aprendendo que também se perde mais do que se ganha, e assim cresci como pessoa e jogador”, pontuou.

O treinador e o craque argentino também tiveram um encontro com torcedores. Por outro lado, os espanhóis e Dibu concederam entrevistas coletivas para a imprensa em outro andar.

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