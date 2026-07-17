Espanha e Argentina farão duelo de craques, fenômeno e gênio

Espanha e Argentina chegam à decisão da Copa do Mundo neste domingo com total merecimento. Apesar de a França ter apresentado o futebol mais atraente do torneio, no confronto da semifinal, os espanhóis foram muito superiores e, com um jogo coletivo de enorme qualidade, atropelaram os adversários e venceram por 2 a 0.

Os argentinos eliminaram os ingleses, que também faziam um Mundial melhor, numa virada espetacular, construída nos minutos finais. Atual campeão, o time simplesmente tomou conta da partida e chegou aos gols, após um volume gigantesco, de muita imposição, imprensando os rivais no próprio campo.

Ligeiro favoritismo para a Espanha

Na decisão, a Espanha aparece com ligeiro favoritismo. É uma equipe na essência da palavra: faz do futebol coletivo a principal arma e, por isso, está invicta a incríveis 37 partidas oficiais. Tem jogadores de muito talento, como Rodri e, principalmente, Yamal, um fenômeno da bola que ainda não mostrou todo o potencial na Copa, mas que cresce demais em jogos importantes.

Na Argentina, o comando está nas mãos de Lionel Messi, que faz uma competição irretocável, digna da magia que desfila há tanto tempo pelos gramados. O camisa 10 é um líder técnico extremamente respeitado pelos companheiros, que parecem se encher de força quando olham em volta e o veem lá, disposto a mudar o rumo das partidas.

O último duelo do Mundial promete ser marcado pelo confronto entre o excelente conjunto dos espanhóis e a impressionante dedicação argentina. E, claro, não só por isso: haverá em campo craques, um fenômeno de 19 anos e um gênio com o dobro da idade. O difícil é saber quem vai levar a melhor. A certeza é a de que a decisão deve valer cada minuto.

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