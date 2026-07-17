“Dispenso o protagonismo. Quero passar para a história como um trabalhador mais”

Provocador e milongueiro, Dibu chega à quinta decisão pela Argentina como um grande pegador de pênaltis e autor de uma defesa que salvou a Argentina na final contra a França, em 2022, no Qatar. Ao parar o gaulês Muani, o keeper garantiu o 3 a 3 que levou o confronto para a marca da cal, onde se consagrou e levou a Albiceleste ao tricampeonato mundial. No domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, o jogador do Aston Villa terá a missão de fechar o gol contra a Espanha. O goleiro, porém, antes de pensar em como combater Lamal e o exército ibérico, avisa de antemão:

“Naquela final, fomos superiores à França durante 80 minutos. Acabei, no entanto, levando três gols. Não quero o protagonismo para mim. Se precisar de uma defesa, estarei ali para salvar a meta. Preciso me fazer presente quando a equipe necessitar. Mas prefiro que os meus companheiros se consagrem. Afinal, o goleiro, sozinho, é o único que não grita gol e não abraça ninguém”, lembrou o jogador, nesta sexta-feira (17), em um evento da Fifa, em Hell’s Kitchen, Manhattan, Nova York.

Antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha, Dibu também revisitou o passado e falou sobre as crianças que sonham em jogar no gol para repetir os seus passos.

“Às vezes, me pego pensando naquilo que já conquistamos e começo a chorar. É desfrutar deste momento e saber, enfim, onde já chegamos. Só pensamos em ganhar. Vejo que muitos garotos deixaram de ser atacantes para serem goleiros. Eu fui assim desde pequeno, mesmo sabendo que o posto de arqueiro é difícil. Mas sou o mesmo Dibu dos campos de El Jardín, em Mar Del Plata”, contou o goleiro da seleção argentina.

Formado pelo Arsenal de Sarandí, Dibu tem 33 anos. Pela Argentina, ele conquistou um Mundial (2022), duas Copas Américas (2021 e 2024) e uma Finalíssima (2022).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.