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Cruzeiro prepara oferta milionária para cobrir concorrência por joia do Sport

Cruzeiro prepara oferta milionária para cobrir concorrência por joia do Sport
Cruzeiro prepara oferta milionária para cobrir concorrência por joia do Sport -

O Cruzeiro voltou a movimentar os bastidores do mercado de transferências e retomou o interesse na contratação do volante Zé Lucas. Ele é tido como uma das principais promessas do Sport e com passagens frequentes pelas seleções brasileiras de base. Embora a diretoria da Raposa ainda não tenha oficializado uma proposta documental, o clube já indicou aos representantes do atleta e à cúpula pernambucana que apresentará uma oferta formal nos próximos dias.

Os mineiros monitoram o jogador de forma ativa desde a última temporada, quando realizaram as primeiras sondagens sem obter evolução prática. Contudo, diante do cenário consolidado de que o Sport negociará o meio-campista de forma definitiva nesta janela de transferências, o Cruzeiro decidiu adotar uma postura mais agressiva nas tratativas.

Cruzeiro monta engenharia financeira

A diretoria celeste sinalizou com a possibilidade de construir uma operação financeira de até 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões na cotação atual). O modelo de negócio prevê o pagamento fixo de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,4 milhões), enquanto o restante do montante ficaria condicionado ao cumprimento de metas de desempenho esportivo estabelecidas em contrato.

O Cruzeiro sabe que precisará vencer uma forte concorrência para selar a transferência do jovem jogador. Além do interesse do Flamengo, que monitora a situação sem propostas enviadas até o momento, clubes do exterior também avaliam o atleta. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e uma equipe da primeira divisão da França já realizaram sondagens preliminares para entender as condições de negócio.

Projeto esportivo como trunfo nos bastidores

Ciente do assédio internacional, a cúpula cruzeirense aposta em um plano de carreira estruturado para seduzir Zé Lucas. O clube confia que a apresentação de um projeto esportivo sólido de curto, médio e longo prazo — garantindo espaço de desenvolvimento no elenco principal — pode pesar a favor dos mineiros na escolha final de Zé Lucas.

Como o staff do atleta não estabeleceu o futebol europeu como prioridade absoluta neste momento, as portas seguem abertas para permanecer no Brasil. Oficialmente, a diretoria do Cruzeiro mantém a política de não comentar especulações ou movimentações de mercado em andamento. O perfil do volante agrada o departamento de futebol por exigir um investimento inicial parcelado e possuir alto potencial de revenda futura.

 

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