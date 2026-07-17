Cruzeiro prepara oferta milionária para cobrir concorrência por joia do Sport

O Cruzeiro voltou a movimentar os bastidores do mercado de transferências e retomou o interesse na contratação do volante Zé Lucas. Ele é tido como uma das principais promessas do Sport e com passagens frequentes pelas seleções brasileiras de base. Embora a diretoria da Raposa ainda não tenha oficializado uma proposta documental, o clube já indicou aos representantes do atleta e à cúpula pernambucana que apresentará uma oferta formal nos próximos dias.

Os mineiros monitoram o jogador de forma ativa desde a última temporada, quando realizaram as primeiras sondagens sem obter evolução prática. Contudo, diante do cenário consolidado de que o Sport negociará o meio-campista de forma definitiva nesta janela de transferências, o Cruzeiro decidiu adotar uma postura mais agressiva nas tratativas.

Cruzeiro monta engenharia financeira

A diretoria celeste sinalizou com a possibilidade de construir uma operação financeira de até 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões na cotação atual). O modelo de negócio prevê o pagamento fixo de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,4 milhões), enquanto o restante do montante ficaria condicionado ao cumprimento de metas de desempenho esportivo estabelecidas em contrato.

O Cruzeiro sabe que precisará vencer uma forte concorrência para selar a transferência do jovem jogador. Além do interesse do Flamengo, que monitora a situação sem propostas enviadas até o momento, clubes do exterior também avaliam o atleta. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e uma equipe da primeira divisão da França já realizaram sondagens preliminares para entender as condições de negócio.

Projeto esportivo como trunfo nos bastidores

Ciente do assédio internacional, a cúpula cruzeirense aposta em um plano de carreira estruturado para seduzir Zé Lucas. O clube confia que a apresentação de um projeto esportivo sólido de curto, médio e longo prazo — garantindo espaço de desenvolvimento no elenco principal — pode pesar a favor dos mineiros na escolha final de Zé Lucas.

Como o staff do atleta não estabeleceu o futebol europeu como prioridade absoluta neste momento, as portas seguem abertas para permanecer no Brasil. Oficialmente, a diretoria do Cruzeiro mantém a política de não comentar especulações ou movimentações de mercado em andamento. O perfil do volante agrada o departamento de futebol por exigir um investimento inicial parcelado e possuir alto potencial de revenda futura.

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