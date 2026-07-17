Com autoridade, Bahia bate Chapecoense na Fonte Nova e dorme no G-6 do Brasileirão

O Bahia venceu a Chapecoense por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (17), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, em compromisso atrasado válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo dentro de casa, o Esquadrão de Aço alcançou os 29 pontos na tabela de classificação, ultrapassando Fluminense e Athletico-PR para assumir temporariamente a quarta colocação do torneio. Por outro lado, o Verdão do Oeste catarinense conheceu mais um revés na temporada e segue estacionado na lanterna da competição nacional, somando apenas 9 pontos conquistados.

Domínio do Bahia e gols na etapa inicial

O time comandado por Rogério Ceni iniciou a partida pressionando a saída de bola adversária e não demorou para colher os frutos da postura ofensiva. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Rodrigo Nestor converteu uma penalidade máxima com extrema frieza, chutando no meio do gol para abrir o marcador na capital baiana. O gol precoce deu tranquilidade aos mandantes, que continuaram controlando as ações no meio de campo e explorando a velocidade do atacante Erick Pulga pelo lado esquerdo.

A vantagem tricolor ficou ainda mais confortável aos 33 minutos da etapa inicial, por meio da bola parada. Após cobrança de escanteio efetuada por Rodrigo Nestor no segundo pau, o zagueiro David Duarte subiu bem e ajeitou de cabeça para o meio da pequena área. O lateral-direito Román Gómez apareceu de surpresa e testou firme para as redes, anotando o seu primeiro gol com a camisa do clube baiano.

Administração do resultado e mudanças no segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico Rafael Lacerda promoveu alterações na Chapecoense com as entradas de Vinícius Balieiro e Neto Pessoa, tentando dar maior poder de reação aos visitantes. Contudo, as modificações surtiram pouco efeito prático diante de um sistema defensivo mandante bem postado. O Bahia administrou o ritmo do confronto e ainda oxigenou o setor ofensivo com as entradas de Everton Ribeiro, Jean Lucas e Everaldo na metade final do período complementar.

Nos acréscimos do jogo, a Chapecoense levou perigo em uma finalização de longa distância de Giovanni Augusto, mas o goleiro Ronaldo se recuperou a tempo para fazer uma boa defesa.

Por fim, sem maiores sustos até o apito final do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, o Bahia assegurou os três pontos diante de sua torcida e consolidou o retorno ao pelotão de frente do campeonato.

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