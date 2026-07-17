Para mais de 50 mil pessoas, Flamengo vence o Olímpia (PAR) em amistoso em Brasília

O Flamengo, enfim, encerrou sua intertemporada. E foi com mais uma vitória; desta vez por 4 a 2 sobre o Olímpia (PAR), em amistoso disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), nesta sexta-feira (17/7), com mais de 50 mil presentes. Delmas chegou a abrir o placar para os visitantes, mas, com gols de Pedro, Lorran e Bruno Henrique (este, um golaço), o Rubro-Negro virou ainda no primeiro tempo. Após falha grave de Johnny, Cardozo descontou para os paraguaios. Luiz Araújo fez o quarto, com Samuel Lino se destacando com três assistências.

Assim, o Flamengo se despede em grande estilo de sua intertemporada. Primeiro, empatou com o River Plate (ARG) em 2 a 2, no primeiro amistoso em Portugal. Depois, venceu o Lausanne (SUI) por 2 a 0 e fechou sua participação em solo português conquistando o Troféu do Algarve ao bater o Benfica (POR) por 2 a 1. Agora, derrota o Olímpia e se vira para o Brasileirão, onde atua na próxima quarta (22/7).

Chuva de gols na etapa inicial

Os visitantes saíram na frente logo no início, em linda jogada trabalhada. Com passes curtos e bem treinados, o time paraguaio chegou à área do Fla, com Benítez arriscando o chute. Rossi rebotou para o meio, com Delmas surgindo livre para abrir o placar, logo aos 6′.

Crescendo no jogo, o Flamengo começou a incomodar Gastón Oliveira, goleiro adversário. E a virada foi relâmpago! O empate saiu aos 28′, com (nova) assistência de Samuel Lino. O camisa 16, aberto pela direita, achou Pedro dentro da grande área e deu belo passe. Mesmo marcado, o centroavante conseguiu arranjar espaço, cortou para a direita e bateu cruzado. Oliveira aceitou, com a torcida em Brasília indo à loucura.

Três minutos depois, a festa foi em dobro, quando Lorran tentou de longe e viu o arqueiro do Olímpia falhar novamente: 2 a 1. No terceiro gol, sem falha para o goleirão. Afinal, Bruno Henrique dominou livre na intermediária e soltou o sapato, mandando no ângulo para fazer, aos 45′, o gol mais bonito do jogo.

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Luiz Araújo marca, mas sai machucado

Para a etapa final, Leonardo Jardim promoveu algumas mudanças, até para dar maior minutagem para peças de seu elenco. O Olímpia, porém, ainda acreditava. E com erro grave de Johnny, descontou, aos 9′. Cruzamento da esquerda e o jovem lateral tentou recuar de peito para Rossi, mas o arqueiro não entendeu. Cardozo, que nada tinha com isso, chicoteou a bola para reduzir a desvantagem.

O Flamengo, então, precisou de apenas cinco minutos para voltar a deixar a distância em dois gols. Em ótima jogada trabalhada, Samuel Lino rolou para trás, Pedro deixou passar, e Luiz Araújo, de primeira e de direita, mandou no canto de Oliveira para fazer 4 a 2. Foi a terceira assistência de Lino no jogo, aliás. Pouco após seu tento, porém, Araújo pediu substituição. Antes do quarto gol, sofrera falta de Raúl Cáceres, ficando caído no gramado com dores na perna direita. O lateral recebeu amarelo pela desnecessária entrada.

Próximos passos

Fim de papo para a intertemporada do Flamengo! Foram três vitórias em quatro jogos (um empate), com o time preparado para voltar às competições oficiais. O retorno será, assim, já na quarta, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília). Serão ainda outros três jogos pelo torneio nacional antes de começar a decidir vaga com o Cruzeiro na Libertadores.

Já o Olímpia se vira para o começo do Clausura, torneio do segundo semestre do Campeonato Paraguaio. No dia 26, já tem o clássico contra o Libertad, em casa, pela rodada inaugural. Vale lembrar que a equipe já tem vaga garantida nas oitavas da Sul-Americana, então aguarda o duelo entre Vasco e Independiente de Medellín (COL) para saber quem enfrenta.

FLAMENGO 4 x 2 OLÍMPIA (PAR)

Amistoso Internacional

Data e horário: sexta-feira, 17/7/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Público e renda: Não divulgados

Gols: Delmas, 6’/1ºT (0-1); Pedro, 28’/1ºT (1-1); Lorran, 31’/1ºT (2-1); Bruno Henrique, 45’/1ºT (3-1); Cardozo, 9’/2ºT (3-2); Luiz Araújo, 14’/2ºT (4-2)

FLAMENGO: Rossi (Andrew, 18’/2ºT); Varela (Royal, intervalo), João Victor, Vitão e Johnny (Ayrton Lucas, 18’/2ºT); Pulgar (Jorginho, intervalo) e Evertton Araújo (Rayan Lucas, 36’/2ºT); Lino (Joshua, 19’/2ºT), Lorran (Cebolinha, intervalo), Bruno Henrique (Luiz Araújo, intervalo; depois, Saúl, 23’/2ºT) e Pedro (Wallace Yan, 19’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

OLÍMPIA: Oliveira; Cáceres, Vera (Vargas, intervalo), Gamarra (Bentaberry, 34’/2ºT) e Rodriguez; Alfaro (Quintana, 15’/2ºT), Sánchez (Franco, 15’/2ºT) e Delmas (González, 19’/2ºT); Cardozo (Alfonso, 15’/2ºT), Benítez (Zarza, 15’/2ºT) e Romero (Sandoval, 34’/2ºT). Técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: Marcello Rudá Neves (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira (DF) e Lehi Souza Silva (DF)

VAR: Rafael Martins Diniz (DF)

Cartões Amarelos: Cáceres e Rodríguez (OLI)



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