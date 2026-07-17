Grêmio perde para o Mirassol e mantém tabu contra clube paulista

O Grêmio teve um retorno abaixo do esperado pelo seu torcedor no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (17), o Tricolor perdeu para o Mirassol por 2 a 1, no Maião, no interior paulista. Bruno Santos e Edson Carioca abriram o placar na primeira etapa. Carlos Vinícius descontou para os gaúchos.
O Leão teve uma vitória essencial na sua briga contra o rebaixamento. O Mirassol chegou aos 19 pontos, subindo para o 18º lugar, e ficou apenas dois pontos atrás do Tricolor, que ocupa a 16ª posição.
Agora, as duas equipes terão um bom tempo de folga do Brasileirão. O Mirassol entra em campo somente no dia 25 de julho, contra o Vasco, em São Januário. Por outro lado, o Tricolor encara o Bolívar, em Laz Paz, na próxima quinta (23), pelos playoffs da Sul-Americana.
Estreante coloca o Mirassol na frente
O Mirassol já iniciou a partida criando oportunidades. Na primeira, Alesson recebeu pela esquerda e chutou cruzado para fora. Depois, Aldo Filho arriscou de fora da área e parou em defesa de Weverton. Na sequência, foi a vez de Edson Carioca finalizar para fora. Porém, depois de tanto tentar, os donos da casa abriram o marcador. Igor Formiga cruzou na área, Bruno Santos errou no primeiro chute, mas conseguiu ficar com a sobra e finalizou para as redes.
Aos poucos, o Grêmio começou a criar suas oportunidades. Tetê recebeu na entrada da área, tirou da marcação e chutou para defesa de Walter. Depois, Nardoni cabeceou e o goleiro salvou novamente. Por pouco, o Tricolor não ficou com um a mais. Denilson fez falta em Gabriel Mec na entrada da área. O árbitro chegou a apresentar o cartão vermelho, mas tirou a expulsão depois de revisão no Var. No lance seguinte, o Leão ampliou. Pavón saiu jogando errado e Japa ficou com a bola, dando belo passe para Edson Carioca, que tocou na saída de Weverton para marcar o segundo.
Grêmio desconta, mas não empata
Após o intervalo, o Grêmio veio com quatro alterações. Entretanto, o Mirassol seguiu em cima. Reinaldo recebeu na área e chutou pela linha de fundo. Na sequência, o Tricolor teve sua oportunidade, em finalização de Tetê, que parou em defesa em dois tempos de Walter. Depois, Bruno Santos teve a chance de marcar o segundo, mas não alcançou a bola direito e mandou para fora.
Já na reta final, o Tricolor descontou. Pavón cruzou para a área e Carlos Vinícius apareceu para concluir para as redes. Com isso, o Grêmio tentou fazer uma pressão nos minutos finais de jogo, mas não conseguiu levar mais perigo ao gol de Walter.
MIRASSOL 2 x 1 GRÊMIO
19ª Rodada – Campeonato Brasileiro
Data e horário: 17/07/2026 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)
Gol: Bruno Santos, 15’/1ºT (1-0); Edson Carioca, 39’/1ºT (2-0); Carlos Vinícius, 32’/2ºT (2-1)
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Vitor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson (Chico Kim, 37’/2ºT) e Japa (Shaylon, 30’/2ºT); Alesson (Fernandinho, 37’/2ºT), Edson Carioca (Carlos Eduardo, 26’/2ºT) e Bruno Santos (André Luis, 30’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista (Pedro Gabriel, intervalo); Villasanti (Leonel Pérez, intervalo), Nardoni (Riquelme, 34’/2ºT) e Gabriel Mec (Braithwaite, intervalo); Amuzu (Wllian, intervalo), Carlos Vinícius e Tetê (Marcos Rocha, 40’/2ºT). Técnico: Luís Castro.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.
Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca.
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.
Cartões Amarelos: Denilson (MIR); Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Leonel Pérez (GRE)
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