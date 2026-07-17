Fluminense evita derrota para o Bragantino aos 58 da etapa final

Fluminense e Bragantino ficaram no 1 a 1 nesta sexta-feira, 17/7, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão (a última do turno). O jogo foi nervoso, trincado, com três expulsões e o Tricolor arrancando o empate aos 58 da etapa final. O Bragantino saiu na frente no primeiro tempo, com Eduardo Sasha. Neste primeiro jogo das equipes na competição após a parada para a Copa, o Bragantino foi superior taticamente no primeiro tempo. Mas o Tricolor, com o apoio de pouco mais de 22 mil torcedores, pressionou mais na etapa final, principalmente depois que ficou com um a mais (Sant’Anna expulso). O jogo ainda teve mais uma expulsão para cada lado e, depois de muita pressão, Ignacio empatou no fim dos 14 minutos de acréscimos.

O empate manteve o Fluminense em terceiro lugar, com 32 pontos. O Bragantino vem logo atrás, com 30 pontos. Os líderes são Palmeiras (41 pontos e um jogo a menos) e Flamengo (34 pontos e dois jogos a menos).

Bragantino na frente no primeiro tempo

O primeiro tempo mostrou um Fluminense muito irregular, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo. Na frente, pouca eficácia nos arremates e dependendo demais de passes de Acosta. Hulk finalizou pouco e. De perigo efetivo dos cariocas, apenas um chute de Hulk que tirou tinta da trave de Volpi e uma cabeçada de Serna na trave em passe de Acosta. Mas ambos depois que o time estava atrás do placar.

O Bragantino, por sua vez, era bem efetivo no contra-ataque e aproveitou os erros de posicionamento da defesa para quase marcar aos 16 minutos, quando Fernando passou como quis por dois marcadores e rolou para Rodriguinho desperdiçar a chance já na área. Mas, aos 26 minutos, abriu o placar. Herrera, já na área, recebeu pela direita, conseguiu sair da marcação de Renê e cruzou para a cabeçada de Sasha, na pequena área, para fazer 1 a 0, o placar do primeiro tempo.

Fluminense empata em cima da hora

O técnico Zubeldia voltou com Ignacio no lugar de Jemmes. Com isso, o Fluminense jogou o segundo tempo com a zaga que estava no banco (Freytes entrou na vaga de Milan, machucado, ainda no primeiro tempo). Os cariocas começaram melhor, com o Bragantino errando na defesa e, numa saída errada de bola, Hulk recebeu livre e perdeu ótima chance. Hulk, aliás, esteve bem mais ligado, sendo a referência na maioria dos ataques

Aos 18, Sant’Anna foi expulso deixando o time de Bragança com dez. O motivo: Lucho agarrou a camisa do lateral e o jogador do time paulista foi tirar, mas de costas e mandando um cotovelada no rosto do Tricolor. Vermelho direto.

Porém, mesmo com um a mais, o Fluminense, com muitos atacantes (Cano entrou na vaga do apoiador Hércules), seguiu sem sucesso nos arremates. Já o Bragantino apostou em raros contra-ataques e se fechou nos minutos finais. Aos 47 minutos, um empurra-empurra envolvendo Canobbio e Lucas Barbosa resultou quase em briga entre Fabinho (Bragantino) e os tricolores Freytes e John Kennedy, resultando quase em briga generalizada. Assim, Fabinho (em campo apenas um minuto) e John Kennedy foram expulsos. O jogo teve 14 minutos de acréscimos e o Tricolor, neste duelo de 10 contra 9, quase marcou num voleio de Acosta. Mas Volpi salvou. Contudo, ano último ataque, aos 58 minutos, o zagueiro Ignácio de cabeça fez o gol que evitou a derrota.

FLUMINENSE 1×1 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data: 17/07/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público pagante: 22.389

Renda: R$ 954.807,00

Gols: Eduardo Sasha, 26’/1ºT (0-1), Ignácio, 58’/2ºT (1-1)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes (Ignácio, intervalo) , Milan (Freytes, 32/1ºT) e Renê; Hércules (Cano, 34’/2ºT), Martinelli e Lucho Acosta; Savarino (John Kennedy, 10’/2ºT), Serna (Canobbio, 10’/2ºT) e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía

BRAGANTINO: Volpi; Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Rodriguinho (Fabinho, 46’/2ºT), Eric Ramires (Matheus Fernandes, 39’/2ºT) e Lucas Barbosa; Fernando (Pedro Henrique, 39’/2ºT), Herrera (Mosquera, 21’/2ºT) e Eduardo Sasha (Hurtado, 21/2ºT). Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Freytes (FLU); Eduardo Sasha, Alix, Volpi, Mosquera (BGT)

Cartões vermelhos: Sant’Anna (BGT, 18’/2ºT); Fabinho (BGT, 47’/2ºT); John Kennedy (FLU, 47’/2ºT)

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