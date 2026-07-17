Jürgen Klopp nega críticas a Thomas Tuchel após queda da Inglaterra na Copa

O treinador Jürgen Klopp veio a público negar categoricamente que tenha feito qualquer tipo de crítica ao trabalho de Thomas Tuchel. Os boatos surgiram logo após a Argentina eliminar a Seleção Inglesa na semifinal da Copa do Mundo. Por meio de um vídeo que postou em suas redes sociais oficiais, o icônico ex-comandante do Liverpool garantiu que não deu declarações sobre a partida para nenhum veículo de comunicação.

O técnico alemão demonstrou surpresa com a repercussão das falsas notícias e ironizou os boatos que circulam na internet:

“Hoje recebi muitas mensagens sobre coisas que vi nas redes sociais — dizendo que eu teria comentado algo sobre o jogo da Inglaterra, sobre o Thomas Tuchel, táticas e coisas do tipo. Isso não é verdade. Não falei com ninguém nos últimos três, quatro ou cinco dias, e a primeira vez que vou aparecer publicamente de novo é no domingo, na final. Então, é… mundo louco, mundo louco. Mas não acreditem em tudo o que leem. Dessa vez, é definitivamente mentira”.

Um post compartilhado por Jürgen Klopp (@kloppo)

Jürgen Klopp tem acordo encaminhado com a seleção alemã

Atualmente exercendo a função de chefe global de futebol da Red Bull, Klopp está muito próximo de definir o seu próximo passo na carreira à beira do gramado. A Federação Alemã de Futebol deve anunciar o profissional como o novo comandante da seleção a qualquer momento.

A entidade máxima do futebol alemão emitiu um comunicado oficial confirmando que as partes alinharam os “pontos-chave” do contrato. Klopp chega para ocupar a vaga de Julian Nagelsmann, a quem a federação demitiu depois que o Paraguai eliminou os alemães ainda na fase de 16 avos de final do Mundial.

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