Carlos Vinícius admite Grêmio sem confiança contra o Mirassol: “Custou caro”

O Grêmio voltou aos gramados de forma negativa após a parada para a Copa do Mundo. Na noite desta sexta-feira (17), o Tricolor perdeu para o Mirassol por 2 a 1 e encerrou o primeiro turno sem vencer fora de casa. Além disso, a equipe segue próxima da zona de rebaixamento, com um ponto de vantagem para o Vasco, 17º colocado.

Para o atacante Carlos Vinícius, o Tricolor pecou na falta de confiança na equipe. O atacante apontou que as coisas não estavam ocorrendo bem com o time ao longo da partida, o que custou um primeiro tempo ruim. Contudo, o artilheiro, que marcou o gol gremista no jogo, afirmou que, quando o Grêmio tentou reagir, as coisas já estavam complicadas.

“Obviamente que a gente sabe que o futebol é feito de confiança. Se as coisas não estão correndo bem é porque a confiança não está inserida lá. Estamos sem confiança. Fizemos um primeiro tempo muito ruim, nos custou caro. O futebol é feito de confiança. Porque na segunda parte estivemos ali mais vivo. Só que 2 a 0, quando tu sai atrás de 2×0 num campeonato como esse fora de casa, não tem hipótese. E foi o preço que a gente pagou hoje”, pontuou em entrevista ao canal Premiere.

Antes de buscar a reabiilitação dentro do Brasileirão, o Grêmio vai precisar virar a chave para a Sul-Americana. Afinal, na próxima quinta-feira (23), o Tricolor vai até La Paz, onde enfrenta o Bolívar, pelo jogo de ida da fase de playoff da competição internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.