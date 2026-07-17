Bruno Henrique comenta preparação do Flamengo e valoriza volta dos convocados

O atacante Bruno Henrique foi um dos autores dos gols da vitória do Flamengo sobre o Olimpia (PAR), nesta sexta-feira (17/7), em amistoso que encerrou a intertemporada do Rubro-Negro. Acostumado a marcar contra os paraguaios (quarto gol em cinco jogos), BH27 comemorou seu golaço e falou sobre o período preparatório do clube carioca.

Ele iniciou elogiando o que chamou de “pré-temporada” e já prevendo a retomada do Brasileirão, marcada para quarta-feira (22/7), contra a Chapecoense, em Chapecó (SC), pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

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“Feliz pela vitória e também pelo golaço (risos), mas o importante é o conjunto. Fizemos uma boa pré-temporada, onde tivemos exito em três jogos. Então agora é começar nossa retomada de novo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e, se Deus quiser, chegar no final do ano e conquistar os objetivos”, disse o camisa 27 à Flamengo TV ao apito final.

Bruno Henrique respondeu, então, sobre o retorno dos convocados à Copa do Mundo. Nesta sexta, somente Varela foi a campo, mas os outros oito que foram desfalque na intertemporada estarão de volta em breve. Para o ponta, o retorno deles ajudará a incorporar qualidade ao elenco.

“Acho que os jogadores que voltam da Copa do Mundo nos reforçam mais ainda com a qualidade, com o seu posicionamento também em campo. Fora de campo são jogadores que são muito importantes para o grupo e, claro, a rapaziada que teve em Algarve, que teve aqui hoje também, mostrou que tem qualidade para estar no grupo do Flamengo, para poder ajudar a gente diante dessa temporada que tem pela frente. Então, que a gente possa dar continuidade ao trabalho que está sendo muito bom”, afirmou.

Mané Garrincha lotado na vitória do Flamengo

A vitória do Flamengo sobre o Olimpia contou com a torcida em peso. Afinal, mais de 50 mil pessoas estiveram presentes no estádio em Brasília para acompanhar o triunfo por 4 a 2. Bruno Henrique finalizou comentando do carinho que tem pela capital brasileira.

“Onde o Flamengo joga, o estádio está sempre lotado. Tivemos em Algarve também, estádio lotado. E aqui, em Brasília, não é diferente. Tenho um carinho muito grande por Brasília, tenho amigos aqui também. Então, sempre que a gente vem jogar aqui, a gente tem sempre resultados positivos, vencendo os jogos. Então, foi importante essa mistura hoje aqui. Diante de uma grande equipe, que mostrou qualidade, mas a gente conseguiu fazer os gols, conquistar a vitória”, analisou.

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