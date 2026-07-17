O zagueiro Ignácio se tornou um dos principais personagens do Fluminense neste empate em 1 a 1 com o Bragantino. Afinal, nesta sexta-feira, 17/7, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, o zagueiro saiu do banco para, no fim de um longo acréscimo de 14 minutos, marcar de cabeça o gol que evitou uma derrota em casa do Tricolor. Neste duelo pelo Top 3, o resultado manteve o Fluminense em terceiro lugar, com 32 pontos, deixando o Bragantino em quarto, com 30.

“Estou feliz pelo gol importante que ajudou a equipe a sair com um ponto. Mas não foi o que queríamos, a meta era sair com a vitória para alegrar nosso torcedor, que ficou um tempo sem jogos, e levantar o Maracanã. Mas o Fluminense é isso, nunca se entrega, nos dedicamos até o fim. Infelizmente a vitória não veio. Mas esse ponto, tenho certeza que será importante para a sequência da competição, disse Freytes após a partida”, disse Ignácio.

Ignácio e a confusão do cartão amarelo

O jogo teve um primeiro tempo equilibrado, com o Bragantino saindo na frente. Mas, na etapa final, o Tricolor se impôs, principalmente depois que o rival ficou com dez, após a expulsão de Sant’Anna aos 18 minutos. Mas, apesar de 16 a 5 nas finalizações e 63% de posse, só conseguiu o gol no último lance. E Ignácio também protagonizou o momento mas tenso do jogo: Num lance no meio de campo, Canobbio e Lucas Barbosa trocaram empurrões. Logo em seguida, Freytes e Ignacio vieram para tirar satisfações com Mosquera, do Bragantino. E outro jogador do Bragantino, Fabinho (que entrara um minuto antes), ficou num empurra-empurra e xingamentos com John Kennedy. No fim das contas, JK e Fabinho foram expulsos. Freytes levou amarelo. Mas parecia também que Ignácio levara um cartão do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Mas o zagueiro-artilheiro explicou o que ocorreu:

“Na verdade, o juiz falou que era o cartão para o 22, que é o Freytes. Mas mostrou para mim, que sou o camisa 4. Porém, ele em seguida anulou o meu cartão e apontou para o Freytes”.

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