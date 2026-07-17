Fiasco da Seleção põe em xeque salário de Ancelotti perante finalistas da Copa

Mesmo fora da Copa do Mundo de 2026 após a vexatória eliminação do Brasil nas oitavas de final para a Noruega, Carlo Ancelotti ainda lidera com folga o topo financeiro do mercado de seleções. O treinador italiano fatura anualmente uma quantia que supera o dobro da soma dos salários dos dois técnicos finalistas do torneio, Lionel Scaloni e Luis de la Fuente. Enquanto os comandantes de Argentina e Espanha buscam o título mundial com vencimentos modestos em suas federações, o comandante da Amarelinha segue isolado como o profissional mais bem pago do futebol internacional. A informação é do jornalista Rafael Reis, do UOL.

A CBF contratou o italiano com o objetivo de reverter o período de crise na equipe amarela. Para isso, a entidade fechou um acordo anual de 10 milhões de euros, o que representa cerca de R$ 58,2 milhões. Em contrapartida, a Associação do Futebol Argentino (AFA) paga 2,3 milhões de euros anuais (R$ 13,5 milhões) a Scaloni. Já a Real Federação Espanhela de Futebol desembolsa cerca de 2 milhões de euros (R$ 11,7 milhões) por ano para manter De la Fuente no cargo.

Trajetórias explicam abismo financeiro entre os profissionais

Essa enorme diferença econômica reflete diretamente o histórico de cada profissional no mercado da bola. Ancelotti ostenta essa valorização por carregar cinco títulos da Champions League no currículo, desembarcando no Brasil com status de estrela internacional. Por outro lado, as federações de Argentina e Espanha enxergam seus respectivos comandantes como “pratas da casa”, pois ambos construíram o sucesso internamente.

Lionel Scaloni iniciou a sua caminhada na Albiceleste como auxiliar técnico de Jorge Sampaoli durante o Mundial de 2018. Logo depois, assumiu o posto de forma interina e faturou os títulos da Copa América (2021 e 2024), além da Copa do Mundo de 2022.

Por fim, Luis de la Fuente apresenta um percurso bastante parecido, totalmente ligado às categorias de base da Fúria. A princípio, a federação local contratou o treinador em 2011 para dirigir o elenco Sub-19, faturando a Eurocopa da categoria em 2015 e a taça do Sub-21 em 2019. Ele também garantiu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio onde perdeu para o Brasil. O profissional assumiu o elenco principal após a saída de Luis Enrique, no fim de 2022, e venceu a Liga das Nações (2022/23) e a Eurocopa de 2024 antes de colocar os espanhóis em mais uma decisão de Copa do Mundo.

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