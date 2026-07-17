Leonardo Jardim revela problemas com lesões no Flamengo e quer reforços

O técnico Leonardo Jardim voltou a demonstrar preocupação com uma situação no elenco do Flamengo. Após a vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia (PAR), nesta sexta-feira (17/7), afinal, o português revelou que novos problemas físicos surgiram durante a intertemporada e admitiu que espera reforços para a sequência do ano.

O treinador lembrou que o Rubro-Negro já convive com diversos desfalques, citando de Arrascaeta e Lucas Paquetá, e revelou que outros jogadores também passaram a preocupar a comissão técnica nos últimos dias. Entre eles, estão Gonzalo Plata e Nico De la Cruz, que deixaram o departamento médico em alerta.

LEIA MAIS: Bruno Henrique comenta preparação do Flamengo e valoriza volta dos convocados após vitória sobre o Olimpia

“Se não chegar ninguém, com certeza vamos ter que trabalhar com estes que estão conosco desde o início do ano. O que nos tem preocupado principalmente são as lesões. Temos muitos jogadores de fora, ainda agora além dos jogadores que foram às seleções e tiveram as lesões mais graves, no caso do Arrascaeta, do Paquetá. Esta semana verifiquei que o Plata também não está nas melhores condições. O Nico (De la Cruz), que teve um problema nas análises médicas de força e está também com um problema que vamos ver quanto tempo é que vai estar fora”, disse Jardim.

Luiz Araújo sai machucado em vitória do Flamengo

Um possível novo problema, aliás, é o ponta Luiz Araújo. O jogador entrou no intervalo contra o Olimpia, marcou um gol, mas logo saiu por conta de lesão na perna direita. O treinador lamentou, torcendo para que não seja algo grave no camisa 7, e reafirmou que não deseja que nenhum jogador seja vendido.

“E temos hoje (sexta) o (Luiz) Araújo, que não sei o que aconteceu com ele. Vamos verificar também o que aconteceu. Espero que não seja nada grave, porque sinceramente nós não somos muitos. Nosso plantel é reduzido, com certeza que temos que aproveitar alguns jogadores da base e com as lesões tem-nos criado problemas. Vamos ver. Eu acredito que o Flamengo e a estrutura estão a trabalhar para reforçar a equipe, o elenco, em duas ou três peças que sejam necessárias e que não saia ninguém. Isso é importante”, afirmou.

Leonardo Jardim faz comparação com UTI ao falar de convocados

Além das lesões, Leonardo Jardim também pregou cautela com os jogadores que retornam após a disputa da Copa do Mundo. Segundo o treinador, mesmo os atletas liberados para voltar aos treinos precisarão de um período de preparação antes de atuar. Assim, brincou com os jornalistas, que queriam saber se algum dos convocados estaria em campo na quarta (22/7) contra a Chapecoense, no primeiro jogo do time na volta do Brasileirão.

“Sei que vocês (da imprensa) são ‘experts’ em comunicação. Com certeza que um jogador que não está a treinar e ainda jogar na quarta-feira é a mesma coisa do que pedir a alguém que saia da UTI e pedirem a ele para fazer a maratona três dias depois (risos). Esses jogadores vão precisar de um tempo de preparação. Agora temos que ver o tempo de preparação, não sei se vão ser duas semanas, vão ser três. Temos que ter muito cuidado e essa é a minha grande preocupação”, revelou o comandante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.