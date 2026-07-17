Zubeldía destaca produção do Fluminense, mas reconhece falta de pontaria

No apagar das luzes, o Fluminense buscou um empate com Bragantino, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o técnico Luis Zubeldía fez análise do jogo e destacou a produção do time, apesar do resultado não desejado nesta noite. No entanto, ele ressaltou que o time pecou na conclusão e ainda elogiou a postura do Massa Bruta.

“Tivemos muitas situações. Poderíamos ter criado mais, sim. Eles jogaram bem, são rápidos, têm jogadores jovens. Eles elegem um perfil de jogador, atlético, que é dinâmico, rápido. O gol que fizeram foi em transição, o Bragantino está em primeiro como visitante, porque sai bem, é perigoso no contragolpe. Quando estavam bem fechados, com o objetivo de defender, foi difícil para nós. Precisávamos de uma conclusão melhor para conseguir ainda mais situações de gol. Mas criamos muitas chances”, disse.

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Em estreia oficial pelo Fluminense, Hulk foi titular na partida e teve algumas chances de gol, em especial em finalizações de fora da área. Zubeldía, assim, elogiou a atuação do reforço tricolor.

“Antes de tudo, o Hulk é um jogador com gols, é um jogador que faz gols. Nos últimos quatro, cinco anos seus gols estão por cima de suas atuações e seu posicionamento, isso é o mais relevante em suas estatísticas. É um jogador que faz muitos gols na temporada. Hoje, independentemente da posição, ele teve cinco ou seis situações importantes para fazer. Algumas foram situações dele particularmente, com chutes de meia distância. Outras um pouco mais perto da área”, analisou o treinador.

“O que mais chama atenção é que tivemos muitas finalizações, três chances claras. E que no minuto cento e tanto terminamos empatando”, concluiu.

À espera de Thiago Silva

Para corrigir a questão defensiva, Zubeldía ganhará um reforço muito importante. Enquanto a janela ainda não abre, Thiago Silva se prepara para retornar ao Fluminense.

“Lembro que usamos especificamente tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, e funcionou bem (antes da última saída). Trabalhamos em conjunto como ele estava se sentindo quanto ao calendário. Thiago assume para resolver questão defensivos, senão não seria trazido. Está claro o objetivo. Pouco a pouco a equipe vai se acomodando. Hoje não podemos tirar o mérito do adversário. Nos custou até o final para fazer o gol. Duas equipes com pontuações similares. São partidas difíceis. Creio que erramos muitos gols, tivemos muitas chances, mas perdemos oportunidades. Mas destaco o esforço até o final para ao menos buscar o empate”, destacou,

Ainda sem o Monstro, o Fluminense volta a campo apenas no domingo (26), contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Até lá, o Tricolor, aliás, terá mais de uma semana livre para treinos e ajustes.

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