Vampeta expõe bastidores de possível saída de Ancelotti: “Tomara”

O ex-jogador e comentarista Vampeta abriu o jogo a respeito do futuro de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo de 2026. Durante a sua participação no RedCast, o ídolo do pentacampeonato revelou bastidores importantes que agitam a CBF. Segundo ele, a entidade agendou uma reunião crucial para discutir os próximos rumos da equipe amarela. Mas a grande surpresa envolve um fator familiar que pode antecipar o adeus do técnico italiano.
Vampeta trouxe uma informação de bastidor, que escutou originalmente do apresentador João Kleber, apontando uma forte influência interna na decisão do treinador. A esposa de Ancelotti estaria tentando convencê-lo a abandonar o cargo imediatamente para não retornar mais ao território brasileiro:
“Parece que a mulher do Ancelotti conversou com ele pra ele largar a seleção, que ele já tá mais velho e curtir um pouco a vida.”
Vampeta sugere Guardiola para a vaga de Ancelotti
A ausência do comandante nas discussões recentes também virou pauta na entrevista. Vampeta levantou a hipótese de que Ancelotti pudesse estar curtindo as férias, o que acabou impedindo o contato direto na reunião sobre o futuro do futebol nacional.
Diante desse cenário de incerteza, o ex-atleta usou o bom humor para projetar o que a CBF deveria fazer caso o casamento com o italiano realmente chegue ao fim. Ele sugeriu que a Seleção mude completamente a rota e vá atrás de outros grandes nomes do cenário mundial, mencionando uma engenharia financeira ousada:
“Eu até brinquei na hora, falei: ‘Porra, tomara’. Que aí faz o seguinte, espera o Mourinho tomar uns cinco cacete lá. Se a mulher dele não conseguir, espera lá o Mourinho brigar com o Vinícius Júnior, que ele vai brigar com alguém. Ele topa ir pro Real Madrid, o dinheiro que ele ganha, sobra, bota mais um pouquinho de dinheiro e traz o Guardiola.”
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