Fortaleza vence duelo direto contra o Novorizontino e cola no G2 da Série B

Em duelo direto na briga por um lugar na elite nacional em 2027, o Fortaleza levou a melhor por 1 a 0 sobre o Novorizontino na noite desta sexta-feira (17), na captal cearense. A partida, válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve gol solitário de Vitinho logo aos dois minutos de jogo na Arena Castelão.

Com o resultado, o Tricolor do Pici pula para o quinto lugar na tabela da Segunda Divisão, agora com 31 pontos, a apenas um do Juventude, que está subindo para a Série A de forma direta, no momento. Além disso, a equipe cearense ultrapassa o Novorizontino que, estacionado nos 30 somados, cai duas posições – agora é o sexto colocado, posição que o garante no playoff de acesso.

O jogo

O Fortaleza mostrou sua força como mandante logo nos primeiros instantes. Com apenas dois minutos de jogo, Vitinho aproveitou falha na saída de bola adversária e abriu o placar. Após o gol, o Tricolor optou por recuar, permitindo que os paulistas crescessem na partida e chegassem perto do empate em algumas chances. Enquanto os anfitriões tinham dificuldades para ultrapassar o meio-campo e apostavam em lançamentos longos, o Novorizontino trabalhava a posse com paciência. Robson, Hélio Borges e Rômulo criaram boas chances, mas pararam em João Ricardo, que fez duas defesas decisivas. Mas, apesar da pressão visitante, o intervalo chegou com o Leão em vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o panorama mudou. O Fortaleza retomou o protagonismo e passou a atacar com mais intensidade. Welliton, Vitinho e Miritello obrigaram Jordi a trabalhar, mas o camisa 9 desperdiçou oportunidades claras de ampliar o placar. Nos minutos finais, o Novorizontino manteve maior posse de bola e buscou o empate, enquanto o Fortaleza apostava nos contra-ataques. Em uma das melhores chances, Patrick cabeceou com perigo, mas João Ricardo, novamente decisivo, defendeu com a ponta dos dedos e garantiu o triunfo do Tricolor na Arena Castelão.

Próximos compromissos de Fortaleza e Novorizontino

Pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Fortaleza volta a campo na próxima terça (21), quando visita o Vila Nova, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. No mesmo dia, porém às 19h30, o Novorizontino recebe o Criciúma, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

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