Luis Castro revela frustração com atuação do Grêmio contra o Mirassol

O Grêmio terminou o primeiro turno com mais uma derrota fora de casa. Na noite desta sexta-feira (17), o Tricolor perdeu para o Mirassol e seguiu com a sequência negativa como visitante após a parada do Brasileirão para a Copa do Mundo.

Inclusive, o treinador Luis Castro sentiu falta daquilo que a equipe apresentou ao longo dos trabalhos na pausa do campeonato. O português recordou que o time vinha dando sinais positivos nas atividades realizadas e que se sentiu frustrado com o baixo desempenho.

“Tivemos uma frustração. Uma frustração daquilo que eram as nossas expectativas, os sinais da pré-temporada, eram sinais interessantes. Decidimos continuar e dar confiança à equipe, em continuidade, para que ela continuasse com o desempenho. Não foi o que aconteceu”, lamentou.

Castro recordou da atuação que o Grêmio teve na vitória contra o Cruzeiro, em amistoso realizado no último domingo (12). Todavia, o treinador enfatizou que a equipe não conseguiu ter uma boa produção na primeira etapa e que o desempenho antes do intervalo custou o resultado.

“Infelizmente, competimos melhor no último jogo, já tive a oportunidade de dizer isso. Fundamentalmente, no primeiro tempo fomos aquém na competitividade. São contextos diferentes, neste jogo poderíamos competir mais. A exibição não estava boa, o resultado também. Ainda tivemos a entrega na segunda parte, mas colocamos tudo a perder na primeira parte”, afirmou.

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