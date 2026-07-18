Amuzu, do Grêmio, deixa estádio de ambulância após protocolo de concussão

O Grêmio teve um momento de grande preocupação na derrota para o Mirassol, na noite desta sexta-feira (17). Afinal, o atacante Amuzu precisou deixar o estádio Maião de ambulância depois de sofrer um choque durante o jogo e sair de campo no intervalo.

O lance aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo. Amuzu tentou puxar um contra-ataque para o Tricolor e sofreu um choque com Zé Aldo. Na jogada, o jogador ganês alegou que havia sofrido uma cotovelada do volante do Mirassol. Entretanto, o árbitro não chegou a marcar a falta.

O atacante chegou a cair no chão, em meio aos sinais de Gabriel Mec para o banco de reservas. Mesmo assim, Amuzu continuou na partida até o final da primeira etapa. Porém, no intervalo, o Grêmio decidiu ativar o protocolo de concussão e tirou o jogador de campo, colocando Willian em seu lugar.

Com fortes dores na cabeça, Amuzu teve que deixar o Maião de ambulância e ir para um hospital da região. Até o momento, o Grêmio ainda não soltou nenhuma informação sobre a situação do jogador. Na entrevista coletiva, Luis Castro prestou solidariedade ao atacante.

“Um abraço para o Amuzu. Esperamos que ele se recupere rapidamente da concussão que teve”, declarou.

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