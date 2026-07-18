Messi? Lionel Scaloni é o mais “espanhol” da seleção argentina

Durante muitos anos, o atacante Messi foi acusado pelos hermanos de ser mais espanhol do que argentino. Afinal, La Pulga saiu cedo do país para defender o Barcelona desde as categorias de base. No entanto, enquanto o camisa 10 da Argentina, com títulos e boas atuações, convenceu o público de que era um típico rosarino, o técnico da Albiceleste, Lionel Scaloni, manteve a forte conexão com a Espanha, adversária que a seleção sul-americana enfrenta neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela final desta edição da Copa do Mundo.

Messi trocou a Catalunha por Paris e, em seguida, pela ensolarada Flórida, onde atualmente defende o Inter Miami, franquia da Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos. Scaloni, por sua vez, não saiu da Espanha, mesmo treinando a seleção argentina, atual campeã do mundo e em busca do tetracampeonato na terra do Tio Sam. O técnico santafesino vive naquele país há quase duas décadas, sendo casado com a espanhola Elisa Montero.

Ciclista nas horas vagas

Scaloni encontrou na natureza da Serra de Tramuntana, na ilha de Maiorca, o lugar ideal para criar os filhos (Ian e Noah) e minimizar, assim, a rotina intensa de comandar uma das melhores seleções do planeta. O técnico aproveita o sossego e o tempo livre para praticar o ciclismo. Ainda na Espanha, em um curso para ajudar na sua formação como treinador, o ex-lateral foi aluno de Luis De La Fuente, atual técnico da Fúria e adversário no fim de semana, conforme o Jogada10 contou nos últimos dias.

“Minha esposa e meus filhos estão com a Argentina. A Elisa sabe tudo o que sofro, assim como meus filhos. Temos outros parentes em Maiorca que ficarão com o coração dividido. É uma situação muito difícil, entendo. Pensamos em ganhar a partida. Sinto muito pelos espanhóis. No entanto, independentemente do que acontecer, eles estarão contentes”, expressou o técnico argentino nascido na província de Santa Fé.

Ídolo na Galícia antes da Argentina

Antes de conquistar a Copa do Mundo (2022), duas Copas América (2021 e 2024) e uma Finalíssima (2022) pela Argentina, o ex-lateral-direito já tinha fincado raízes em território espanhol. Por lá, de 1998 a 2006, galgou parâmetros no Deportivo La Coruña, com um caneco espanhol (1999-2000), uma Copa do Rei (2001-2002) e duas Supercopas (2000 e 2002). Na Galícia, aliás, dividiu o vestiário com as lendas brasileiras Mauro Silva e Djalminha. Ainda na Espanha, Scaloni, como jogador, passou, sem o mesmo brilho, por Racing Santander e Mallorca.

Agora, como treinador, Scaloni está pronto para “trair” o país que escolheu para viver e buscar a quarta estrela para o selecionado argentino.

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