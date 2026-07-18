Grêmio termina primeiro turno com marca negativa como visitante

A derrota para o Mirassol na noite desta sexta-feira (17) marcou o fim de um primeiro turno de Brasileirão que o torcedor do Grêmio quer esquecer. Afinal, o Tricolor está na 16ª colocação da tabela, com 21 pontos. Além disso, a equipe gaúcha não conseguiu vencer fora de casa na competição, uma marca inédita do clube desde que o torneio possui o método dos pontos corridos.

Estatisticamente, o Tricolor faz a sua segunda pior campanha como visitante no Brasileirão desde 2023. Até aqui, a equipe somou apenas quatro pontos, em quatro empates, com um aproveitamento de 13,3%. A marca iguala o retrospecto de 2021, ano do último rebaixamento gremista. Entretanto, naquela ocasião, o time havia vencido uma partida, diferente de agora.

Porém, ao término do primeiro turno daquele ano, o Grêmio estava na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos. Na segunda parte do campeonato, a equipe chegou a vencer mais duas vezes como visitante, mas sem conseguir outros pontos. Com isso, terminou rebaixada para a segunda divisão.

Agora, no segundo turno, o Tricolor terá mais jogos dentro de casa do que fora. Todavia, os resultados positivos serão de fundamental importância para que o Grêmio consiga a reabilitação e subir na tabela.

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