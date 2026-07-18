Fluminense volta a sofrer com bola aérea enquanto espera por Thiago Silva

A bola aérea voltou a assombrar o Fluminense no retorno da equipe no Campeonato Brasileiro. No empate dramático com o Bragantino, pela 19ª rodada da competição, o Tricolor sofreu um gol após cruzamento para área. Numa jogada de transição rápida, Fernando arrancou e deu o passe. A bola chegou até Herrera, que dentro da área fez o levamento para Eduardo Sasha completar de cabeça aos 27 minutos do primeiro tempo.

O fantasma da bola aérea apareceu antes mesmo do retorno ao Brasileiro. No amistoso contra o Nova Iguaçu, também no Maracanã, o Flu voltou a ver um gol do adversário de cabeça. Em cobrança de falta, Daniel Zavoli levou a melhor sobre Renê dentro da área e abriu o placar. No entanto, o Tricolor reagiu e goleou contra o Laranja Mecânica da Baixada.

Em zona mista, Ignácio, autor do gol de empate para o Tricolor, reconheceu que o time enfrenta dificuldades, mas tenta ajustar o problema o quanto antes, mesmo com mais de um mês de paralisação para Copa do Mundo.

Thiago Silva pode resolver

Se Hulk estreou oficialmente, Thiago Silva foi desfalque no retorno às competições, já que precisa aguardar até segunda-feira, quando abre a janela internacional de transferências. Ele, assim, tende a enfrentar o Grêmio na próxima partida. Em coletiva, Zubeldía destacou o retorno do zagueiro.

“Lembro que usamos especificamente tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, e funcionou bem (antes da última saída). Trabalhamos em conjunto como ele estava se sentindo quanto ao calendário. Thiago assume para resolver questão defensivos, senão não seria trazido. Está claro o objetivo. Pouco a pouco a equipe vai se acomodando”, disse o treinador.

Na última passagem, Thiago Silva fez a diferença em campo pelo clube das Laranjeiras. Ao todo, foram 66 jogos desde a sua chegada, em 2024. De lá até a sua saída, no final de 2025, foram 34 partidas sem sofrer gols. Ou seja, mais da metade. Isto pode ser um fator importante para melhor o setor.

E agora?

Com o resultado, o Tricolor se mantém na terceira colocação com 32 pontos, enquanto o Bragantino pula para a quarta posição com 30 pontos conquistados.

Por fim, o Fluminense joga somente pela Série A do Campeonato Brasileiro no dia 26 de julho, na Arena do Grêmio, diante do Grêmio, às 18h30 (de Brasília).

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