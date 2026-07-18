Espanha x Argentina: quem vai ser a campeã da Copa do Mundo?

Quis o destino que os campeões continentais, que se enfrentariam em uma Finalíssima no último mês de março que foi adiada, estivessem frente à frente justamente para decidir quem será o campeão mundial. Neste domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, Espanha e Argentina fazem a grande final da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir a final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, será transmitida por Globo e SBT (TV Aberta), Sportv e NSports (TV Fechada), CazéTV (Youtube) e GeTV/Globoplay (Streaming).

Como chega a Espanha

De volta a uma final de Copa do Mundo depois de 16 anos, quando conquistou seu primeiro e único título mundial até aqui, a Espanha quer manter o 100% de aproveitamento em decisões. Os espanhóis chegam à final com a banca de quem joga o futebol mais consistente entre as seleções, sob o comando de Luis de la Fuente – que, curiosamente, já foi professor de Lionel Scaloni, técnico da Argentina.

La Roja não apenas manteve suas convicções com a bola no pé, sendo um time paciente, eficiente e letal no ataque, como também chega na decisão com a melhor defesa da competição, com apenas um gol sofrido. De quebra, a Espanha também coloca seus pés na final da Copa do Mundo com a marca de 37 jogos de invencibilidade, igualando o recorde histórico mundial da Itália.

A campanha da Espanha na Copa do Mundo consiste em 6 vitórias em 7 partidas até aqui. Depois de um empate com Cabo Verde na estreia, venceu Arábia Saudita e Uruguai para avançar na primeira colocação do Grupo H. No mata-mata, passou por Áustria, Portugal, Bélgica e França para chegar na grande final.

Como chega a Argentina

Se o caminho da Espanha foi de vitórias consistentes e superioridade em boa parte do mata-mata, a Argentina chega na final da Copa do Mundo escrevendo um roteiro digno de um filme épico em busca do final feliz. Se não apresentou o melhor futebol da Copa, os argentinos mostraram que são o time mais difícil de ser batido na competição, principalmente no mata-mata, avançando aos trancos e barrancos, com prorrogações e viradas épicas.

Nesse sentido, a campanha da Argentina pode ser materializada em uma pessoa: Lionel Messi. No que pode ser sua última Copa do Mundo da carreira, o camisa 10 da Argentina é o grande nome do torneio até aqui, como artilheiro – ao lado de Mbappé com oito gols – e como craque da competição. Messi chega em sua terceira final de Copa da carreira, e quer o segundo título consecutivo, para ser eternizado de vez como um dos maiores jogadores da história do esporte.

Para chegar na decisão, a Argentina passou de passagem pela fase de grupos com três vitórias em três jogos contra Argélia, Áustria e Jordânia. Já no mata-mata, os argentinos suaram sangue para passar de Cabo Verde na prorrogação. Nas oitavas, uma virada épica sobre o Egito por 3 a 2. Nas quartas, uma vitória na raça na prorrogação diante da Suíça. Na semifinal, uma nova virada histórica, dessa vez contra a Inglaterra, com dois gols após os 40 minutos do segundo tempo.

ESPANHA x ARGENTINA

Copa do Mundo – Final

Data e horário: 19/7/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Metlife Stadium, Nova York/Nova Jersey (EUA)

ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena (Nico Williams); Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

>ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)

VAR: Bastian Dankert (ALE)





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