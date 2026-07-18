Palmeiras blinda joia da base com contrato profissional e multa de quase R$ 600 milhões

O Palmeiras oficializou o primeiro contrato profissional de João França nesta semana, reiterando sua aposta em uma das principais joias de sua base atual. Aos 16 anos, o atacante assinou vínculo de três temporadas e passou a ter multa rescisória de aproximadamente 100 milhões de euros (R$ 580 milhões na cotação atual) para clubes do exterior.

A joia se consolidou como titular da equipe sub-17 e ganhou projeção ao ser convocado, em junho, pela primeira vez à Seleção Brasileira da categoria. O nome na lista marcou um passo importante na trajetória do atleta, que integra uma geração de jogadores canhotos vista com grande expectativa no futebol nacional, sobretudo nos bastidores do Palmeiras.

Seu desempenho, aliás, já desperta interesse do mercado europeu. Grandes clubes do exterior monitoram a evolução do atacante, e o PSG inclusive já enviou olheiros para observar João França no Brasil, segundo informações do ge. O Alviverde trata o cenário com naturalidade, mas já se protege de possíveis assédios e mantém cautela diante das movimentações.

Essa valorização segue uma linha adotada pelo Alviverde nos últimos anos, com canhotos de destaque que subiram ao profissional e hoje atuam na Europa. Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Luis Guilherme, do Sporting, servem como principais exemplos.

A joia do Palmeiras

Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, João França chamou a atenção do Alviverde quando tinha apenas dez anos. Ele inclusive assinou um contrato robusto com a Adidas em 2020, quando ainda pertencia à categoria sub-11.

O atacante disputou 10 jogos pelo time sub-17 do Alviverde nesta temporada, com seis gols anotados. Embora viva o auge em 2026, ele conquistou o Campeonato Paulista Sub-15 no ano passado pelo clube. Neste ano, porém, ampliou a lista de joias da Academia com convocações à Seleção Brasileira de base.

O Alviverde, aliás, lidera o ranking de equipes com mais atletas convocados para as seleções nos últimos nove anos. Ao longo de 2025, entre as categorias sub-15, sub-17 e sub-20, o clube teve 23 jogadores chamados para defender a Amarelinha.

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