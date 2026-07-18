Pé gigante, amor à camisa e recusa a Pep: quem é o “exótico” artilheiro da Espanha

Destaque na mídia, camisas reconhecidas no mundo todo e milhões de seguidores nas redes sociais costumam fazer parte do estereótipo de todo jogador de muito sucesso. Mas não é bem assim com Mikel Oyarzábal, o artilheiro da Espanha, finalista da Copa do Mundo. O camisa 21 prefere a discrição, põe a paixão por seu clube de infância em primeiro lugar e dá mais valor à formação acadêmica do que à fama que o futebol oferece.

Ainda assim, o atacante de 29 anos está a um passo da maior glória da carreira de qualquer atleta. Basta superar a Argentina na decisão deste domingo, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com cinco gols no torneio até aqui, está atrás apenas de Messi entre todos que pisarão em campo. É claro que a distância para os oito marcados pelo rival torna quase impossível ganhar a Chuteira de Ouro. Mas não é isso que está em jogo.

Paixão de infância

Afinal, Oyarzábal nunca precisou de prêmios e holofotes para ser cobiçado na Europa. Desde que despontou na Real Sociedad e começou a ser convocado para a seleção espanhola, viu as propostas se multiplicarem no seu e-mail. No entanto, nunca teve o desejo de deixar o clube que o formou. Não só em respeito, mas por amor. Assim, dispensou a presença de agentes e renegociou seus contratos diretamente com a diretoria.

“A Real (Sociedad) é um time que me deixa muito feliz. Acho que todas as pessoas aqui formam um grande grupo e é disso que me orgulho. Com sorte, podemos continuar assim por muitos anos no futuro”, disse o jogador, anos atrás.

O Barcelona formalizou uma oferta para levá-lo em 2020. E até mesmo o Manchester City, de Pep Guardiola, já acenou com dinheiro e grandeza, após a temporada seguinte. O atacante disse não, sem pensar duas vezes, e crê que é algo normal para quem valoriza as raízes e não se preocupa com fortuna.

Lesão por pouco não o aposentou

Parte da gratidão que Oyarzábal tem pela equipe de San Sebastián está associada ao carinho que recebeu depois de uma grave lesão no joelho, no início de 2022. Na época, um médico chegou a sugerir que o caminho poderia ser a aposentadoria, já que a recuperação plena poderia levar bem mais tempo do que o normal.

Não só isso não foi preciso, como no ano seguinte já estava até de volta à seleção. É verdade que perdeu a chance de ser convocado para a Copa de 2022, mas a recompensa veio na Euro 2024. Afinal, ele marcou o gol do título espanhol sobre a Inglaterra nos minutos finais.

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Pela Real Sociedad, um clube mediano da região onde nasceu, está perto de completar 500 jogos e já balançou as redes mais de 130 vezes. A melhor posição na Liga foi o quarto lugar, justamente em 2022/23, garantindo a primeira e única participação de Oyarzábal na Liga dos Campeões. Além disso, soma dois títulos históricos: a Copa do Rey de 2020/21 e de 2025/26.

Pé “gigante” chama a atenção

Apesar de não ser muito alto (tem 1.81m), o artilheiro calça 47, algo bastante incomum no futebol. O fato foi até motivo de dúvida no começo da carreira, mas jamais houve um problema de adaptação. Segundo ele, até já garantiu uns golzinhos a mais que seriam difíceis de alcançar com um pé de tamanho regular.

“Talvez não seja o mais comum, mas para mim é. Quando eu era jovem, já tinha um pé desse tamanho. Então, para mim não é nada estranho”, explicou.

Outra informação que mostra a personalidade “anti-boleira” é a formação acadêmica de Oyarzábal em Administração. Afinal, a imensa maioria dos jogadores alega que não tem tempo para estudar em meio à rotina do futebol. O que não foi uma desculpa para o espanhol.

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Menos seguidores do que todos os argentinos

O perfil discreto lhe rendeu relativamente poucos seguidores nas redes sociais – hoje, são 510 mil, reforçando o status de jogador sem mídia. Afinal, titulares de grandes seleções geralmente têm alguns milhões no Instagram.

É o caso, por exemplo, de todo o time da Argentina, mesmo de vários reservas que atuaram poucos minutos nos Estados Unidos. Na própria Espanha, Lamine Yamal conta com 47 milhões de seguidores.

Números de Oyarzábal pela seleção:

Jogos: 60

Gols: 30

Assistências: 12

Títulos: Eurocopa e 2 Liga das Nações

Olimpíadas: medalha de prata em Tóquio-2021